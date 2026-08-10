Wcale nie PiS. To Nawrocki ma wybrać nowego premiera po wyborach

Prof. Waldemar Wojtasik w rozmowie z Onetem ocenił konsekwencje rozłamu w PiS i powstania Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem nowy układ na prawicy zwiększa szanse na odsunięcie Donalda Tuska, choć wiele zależy od wyników konkurujących ze sobą ugrupowań.

Nawrocki arbitrem na prawicy

Politolog przekonuje, że nawet zwycięstwo KO nie musi oznaczać, iż jej kandydat jako pierwszy otrzyma misję tworzenia rządu. W pierwszym kroku konstytucyjnym kandydata na premiera wskazuje prezydent, a Wojtasik zakłada, że Nawrocki postawi na polityka prawicy. Powołany gabinet musi jednak uzyskać wotum zaufania w Sejmie.

Zdaniem rozmówcy Onetu dla prezydenta najkorzystniejszy byłby zbliżony wynik PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus. Żadna partia nie mogłaby wtedy narzucić warunków pozostałym.

– Prezydent Nawrocki kibicuje przede wszystkim sobie – ocenił Wojtasik. Jego zdaniem w takim układzie to właśnie „Nawrocki będzie decydował” o kandydacie na premiera.

Koniec duopolu PO–PiS?

Wojtasik przewiduje „utratę hegemonii tego, co publicystycznie nazywamy POPIS-em”. Z jednej strony Platforma może stracić władzę, z drugiej PiS nie jest już jedyną dominującą siłą na prawicy. Morawiecki może natomiast odebrać część wyborców ugrupowaniom walczącym o przekroczenie progu, zwłaszcza PSL.

Szansą dla Donalda Tuska miałaby być konsolidacja obecnego zaplecza: wspólna lista KO, PSL i części środowiska Szymona Hołowni, a także lepszy wynik lewicy. Wiele zależy również od notowań Rozwoju Plus oraz trudnego do oszacowania poparcia dla Grzegorza Brauna.

Wojtasik ocenia, że PiS znalazło się między konkurencją Morawieckiego w centrum a Konfederacją i Braunem po prawej stronie. – PiS powinien zająć się przede wszystkim sobą – podsumował.

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