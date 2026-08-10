Puma pojawiła się na Mazowszu? Wydano ważny apel do mieszkańców

W poniedziałek 10 sierpnia gmina Gołymin-Ośrodek przekazała na swojej stronie internetowej informację w sprawie zwierzęcia. Jak się okazało, miało być widziane kilka dni wcześniej w pobliżu wsi Osiek-Wólka.

W lesie widziano pumę

Sekretarz gminy Gołymin-Ośrodek Anna Augustyniak w rozmowie z TVN24 poinformowała, że w poniedziałek około godz. 8.00 otrzymała od Nadleśnictwa Ciechanów informację dotyczącą dzikiego zwierzęcia. Przekazano wówczas, że 7 sierpnia myśliwi z koła łowieckiego „Basior” zauważyli „dużego kota, prawdopodobnie pumę” .

Dodała także, że teren jest obserwowany, aby mieć pewność, że zwierzę się na nim znajduje. Zamawiane są też fotopułapki.

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Wydano apel do mieszkańców

W związku z zaistniałą sytuacją zwrócono się z apelem do mieszkańców miejscowości Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Stare Garnowo „o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie do lasów i zadrzewień w tych okolicach. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci” . Powinno się też zachować szczególną ostrożność, a w przypadku zagrożenia zawiadomić służby.

Komunikat w tej sprawie wydało także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie. „W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń służb oraz przekazywanie informacji osobom, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów” – zwrócono uwagę.

– Z racji tego, że jest sezon wakacyjny, dużo dzieci spędza wolny czas, chodzą na grzyby, zbierają jagody, więc apel tutaj do rodziców, żeby zachowali czujność, obserwowali otoczenie, nie wchodzili do lasu i zadrzewień – zaapelowała sekretarz.

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