Puma pojawiła się na Mazowszu? Wydano ważny apel do mieszkańców

W poniedziałek 10 sierpnia gmina Gołymin-Ośrodek przekazała na swojej stronie internetowej informację w sprawie zwierzęcia. Jak się okazało, miało być widziane kilka dni wcześniej w pobliżu wsi Osiek-Wólka.
W lesie widziano pumę
Sekretarz gminy Gołymin-Ośrodek Anna Augustyniak w rozmowie z TVN24 poinformowała, że w poniedziałek około godz. 8.00 otrzymała od Nadleśnictwa Ciechanów informację dotyczącą dzikiego zwierzęcia. Przekazano wówczas, że 7 sierpnia myśliwi z koła łowieckiego „Basior” zauważyli „dużego kota, prawdopodobnie pumę”.
Dodała także, że teren jest obserwowany, aby mieć pewność, że zwierzę się na nim znajduje. Zamawiane są też fotopułapki.
Wydano apel do mieszkańców
W związku z zaistniałą sytuacją zwrócono się z apelem do mieszkańców miejscowości Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Stare Garnowo „o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie do lasów i zadrzewień w tych okolicach. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci”. Powinno się też zachować szczególną ostrożność, a w przypadku zagrożenia zawiadomić służby.
Komunikat w tej sprawie wydało także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie. „W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń służb oraz przekazywanie informacji osobom, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów” – zwrócono uwagę.
– Z racji tego, że jest sezon wakacyjny, dużo dzieci spędza wolny czas, chodzą na grzyby, zbierają jagody, więc apel tutaj do rodziców, żeby zachowali czujność, obserwowali otoczenie, nie wchodzili do lasu i zadrzewień – zaapelowała sekretarz.
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