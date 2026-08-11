Awans sędziego KRS zależny od dobrej opinii kolegi? „To wszystko opóźni”

Osoby, które w ramach procedury konkursowej ubiegać będą się o dane stanowisko, przed otrzymaniem wakatu oceniane będą przez innych sędziów – swoich byłych i przyszłych współpracowników. Obecne przepisy – ustawa o KRS – nie nakazują, by takie opinie brane były pod uwagę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by miało to miejsce.

Pojawiają się jednak głosy, że taki dodatkowy element w całym procesie doprowadzi do opóźnień. Posłanka Anna Żukowska zwróciła uwagę, że sędziowskich wakatów jest obecnie ok. 1000. – Obawiam się, że to wszystko będzie się toczyło ponad normatywnie długo – skomentowała dla redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Kolejny polityk – Robert Kropiwnicki – podzielił się pomysłem, że zasięganie opinii mogłyby być przydatne, ale nie w każdej instancji, np. w sądach apelacyjnych – tak, ale w rejonowych – byłoby to już zbędne.

To powinna być norma?

– Jeśli chodzi o argument, że zwołanie zgromadzeń sędziowskich może opóźnić cały proces obsadzania wakatów, to uważam, że jeśli już, to tylko nieznacznie. Jako KRS zwróciliśmy się do prezesów sądów apelacyjnych i szefa Naczelnego Sądu Administracyjnego o to, by byli przygotowani na prośbę rady i zwołali zgromadzenie sędziów w celu wydania opinii. Sądy są więc świadome tego, że taka sytuacja może mieć miejsce – wskazała s. Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, przedstawicielka Naczelnej Administracji Skarbowej-Izba Finansowa (cytat za „DGP”).

Kolejny sędzia także jest „za”, gdy chodzi o zasięganie opinii o kandydatach – i to nawet, gdy jest to pierwsze takie stanowisko w karierze zawodowej danej osoby. – Powinniśmy podchodzić do tego w sposób jak najbardziej demokratyczny – zaznaczył s. Jarosław Łuczaj z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.