Polska druga na świecie. Tusk o „największym kontrakcie w historii”

We wtorek 11 sierpnia premier Donald Tusk ogłaszał w utworzenie w centrum Polski centrum serwisowania amerykańskich śmigłowców Apache. Mówił też o olbrzymich zakupach tych maszyn dla naszego wojska.

Polska kupi 96 śmigłowców Apache. Tusk o rekordowym kontrakcie

– Warto sobie zdać sprawę, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach. Czyli największe centrum serwisowe właśnie tych śmigłowców w Europie. A flota – te 96 Apaczów – to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie – podkreślał Donald Tusk.

– Bardzo dziękuję naszym amerykańskim przyjaciołom – podkreślał premier. Jak mówił, kluczem do bezpieczeństwa naszego regionu jest przyjaźń i współpraca polsko-amerykańska. – Która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwy był offset, powstanie takiego centrum serwisowego, kluczowego dla wszystkich sojuszników na naszym kontynencie, to prawdziwy skok w bezpieczną przyszłość – mówił dalej premier.

– Powoli robi się nudne, to co mówię od wielu miesięcy. Bo właściwie nie ma tygodnia, żebym nie mógł państwa informować o kolejnych gigantycznych inwestycjach w polskie bezpieczeństwo, polską armię, polskie wojsko – zauważał Tusk. Wspomniał o programie „Miecznik”, który niedługo będzie miał swoją inaugurację w Gdańsku. Jak mówił, Polska kupi 3 fregaty za 5 miliardów złotych każda. Przypomniał też o programie „Orka”, czyli zakupie łodzi podwodnych dla naszego kraju.

Tusk o śmigłowcach w Łodzi

Na początku swojego wystąpienia premier zaznaczył, że doprowadzenie łódzkiej inwestycji do realizacji miało dla niego wymiar osobisty. – To dla mnie osobiście bardzo ważne i jeszcze raz chcę podkreślić, jak właśnie tę osobistą satysfakcję, że po tylu perypetiach, pamiętacie państwo tę długą i przez lata niespełnioną historię śmigłowców, których stolicą miała być właśnie Łódź – mówił Tusk.

– Kiedy ponownie objęliśmy stery rządów w Polsce, powiedzieliśmy, że my musimy absolutnie sfinalizować to marzenie o bezpieczniejszej Polsce, ale także o tym, aby w Łodzi powstało takie realne, prawdziwe centrum śmigłowcowe i to w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej – podkreślał.

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