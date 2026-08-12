Zgrzyt w rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego. „Mogą szczuć Kaczyńskiego...”

6 sierpnia minęła pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości, która nosiła tytuł „Ku nowemu rządowi”.

Zgrzyt w rocznicę Nawrockiego? Taki cel miało PiS

Kulisy napięć, które na tym polu wystąpiły, analizuje „Newsweek”. „Konferencja PiS była ideą aliansu Tobiasz Bocheński-Przemysław Czarnek-Patryk Jaki-Jacek Sasin, których już byli koledzy z PiS nazywali »maślarzami«. Grupa krytyków Morawieckiego jest już szersza i w PiS są nazywani coraz częściej lojalistami Kaczyńskiego” – czytamy.

Z kolei nastawienie w Pałacu Prezydenckim do Mateusza Morawieckiego ma nie być „takie chłodne”. Jednocześnie w otoczeniu głowy państwa wspomniana konferencja PiS miała zostać źle odebrana. Urzędnicy zwracają też uwagę, że to wydarzenie wypadło „biednie” – odbywało się w zamkniętej sali, z niewielką liczbą osób.

– Gdyby to była jedna z wielu konferencji programowych, to by uszło, ale była w rocznicę zaprzysiężenia prezydenta — mówi jeden z urzędników z Kancelarii Prezydenta.

– Celowo zrobiliśmy tę konferencję, żeby przypomnieć, że Karol Nawrocki to prezydent, który był kandydatem PiS. Chodziło o to, aby powiedzieć „to nasz prezydent” – komentuje informator z PiS. – Mogą szczuć prezesa na prezydenta, ale Nawrocki i tak podziękował Jarosławowi w czasie przemówienia – dodaje inny polityk.

Przemówienie Nawrockiego w rocznicę prezydentury. Wspomniał o Kaczyńskim

Karol Nawrocki w czasie swojego wystąpienia 6 sierpnia wspomniał nie tylko o Jarosławie Kaczyńskim, ale także prof. Andrzeju Nowaku. – Byłem kandydatem obywatelskim popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. To odważna decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby poprzeć kogoś takiego jak ja, kto nigdy nie był w partii politycznej i zawsze cenił sobie niezależność i przywiązanie do wyznawanych wartości, kto skupiał się na pracy instytucjonalnej i urzędniczej w kolejnych instytucjach. To była bardzo odważna decyzja prezesa Kaczyńskiego, za którą dziękuję, a zgłosił mnie profesor Nowak jako szef komitetu obywatelskiego – mówił prezydent.

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