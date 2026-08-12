Tajemnicza śmierć 19-latki. Prokuratura złączyła sprawy dwóch kobiet w jedną

Pod koniec lipca młoda kobieta wypadła z czwartego piętra bloku. Chodzi o nieruchomość znajdującą się na terenie osiedla Kuźniki. Niestety nie przeżyła.

W związku z tą tragedią zatrzymano wkrótce 38-latka, któremu prokuratura przedstawiła szereg zarzutów – w tym m.in. pozbawienia wolności 19-latki czy naruszenia nietykalności cielesnej ratownika (mowa o medyku, który udzielał pomocy poszkodowanej).

To nie koniec. Serwis o2.pl podał, że jest on też podejrzany o doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą lub groźbą (czyn określony w Kodeksie karnym). Chodzi nie o 19-latkę, ale inną kobietę, która parę dni wcześniej przebywała we wrocławskim mieszkaniu.

Tragedia we Wrocławiu. Nie żyje 19-latka

Redakcja o2 skontaktowała się z przedstawicielem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, który ujawnił, jak organy ścigania dowiedziały się o sprawie. – Pokrzywdzona udała się na komisariat policji i złożyła zawiadomienie. Zgłoszenie w tej sprawie pojawiło się niemal w tym samym czasie, w którym doszło do śmierci 19-latki – poinformował prok. Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy PO.

Domniemany sprawca przebywa obecnie w areszcie. Z ustaleń portalu wynika, że zmarła znała wcześniej 38-latka. – W tym przypadku nie mamy do czynienia z seryjnym gwałcicielem – ocenił jeden ze śledczych, którego tożsamość nie jest znana.

Wcześniej o podejrzanym pisał m.in. dziennik „Gazeta Wyborcza”. W rozmowie z redakcją, anonimowo, kilku sąsiadów zgodziło się nakreślić sylwetkę mężczyzny. Twierdzili, że to „postrach osiedla”. Na jego widok mają odczuwać dyskomfort.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.