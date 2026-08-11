Nawrocki poczuł się zbyt pewnie? Polacy surowo o decyzji prezydenta

Ułaskawienie Piotra Staruchowicza, znanego w środowisku kibicowskim jako "Staruch", wywołało wyraźny sprzeciw większości badanych. Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że decyzję prezydenta Karola Nawrockiego negatywnie ocenia 58,3 proc. ankietowanych.

Sondaż w sprawie Starucha i Nawrockiego. To nie była najlepsza decyzja

Największą grupę stanowią osoby, które mają wobec tej decyzji zdecydowanie krytyczne zdanie. Taką odpowiedź wskazało 39,1 proc. respondentów. Kolejne 19,2 proc. oceniło ułaskawienie raczej negatywnie. Pozytywnie na decyzję głowy państwa patrzy łącznie 27 proc. badanych. W tej grupie 14,5 proc. ocenia ją zdecydowanie dobrze, a 12,5 proc. raczej dobrze. Zdania w tej sprawie nie ma 14,7 proc. ankietowanych.

Wyniki badania wskazują na silny podział między elektoratami. Wśród wyborców obozu rządzącego krytyka ułaskawienia jest niemal powszechna. Negatywnie ocenia je 90 proc. tej grupy, w tym 69 proc. zdecydowanie negatywnie. Poparcie dla decyzji prezydenta wśród wyborców rządzących deklaruje 8 proc. ankietowanych.

Inaczej wygląda to wśród sympatyków opozycji, obejmującej PiS, obie Konfederacje i Razem. W tej grupie ułaskawienie pozytywnie ocenia 59 proc. badanych, w tym 34 proc. zdecydowanie dobrze. Przeciwnego zdania jest 26 proc. Szczególnie wysokie poparcie dla decyzji Karola Nawrockiego widać wśród wyborców obu Konfederacji. Pozytywną ocenę wystawia jej 57 proc. respondentów z tej grupy, w tym 37 proc. zdecydowanie pozytywną. Negatywnie ułaskawienie ocenia 27 proc. wyborców obu Konfederacji.

Niezdecydowani i pozostali wyborcy też są na „nie”

Wśród pozostałych wyborców dominuje krytyczna ocena decyzji Nawrockiego w sprawie Starucha. Negatywnie odbiera ją 65 proc. ankietowanych z tej grupy, w tym 44 proc. zdecydowanie negatywnie. Pozytywną opinię deklaruje jedynie 6 proc. badanych, a niemal co trzeci respondent nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 7-9 sierpnia 2026 roku metodą CAWI i CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

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