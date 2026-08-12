Zaćmienie Słońca 2026. O której obserwować zjawisko w Polsce? Zadbaj o oczy

W nocy ze środy na czwartek na niebie zobaczymy rój meteorytów. Perseidy 2026 jak zwykle przyciągną tłumy chcące podziwiać ten rzadki spektakl. Bo chociaż tzw. spadające gwiazdy można – o czym niewielu wie – oglądać cały rok, to jednak właśnie z 12 na 13 sierpnia będzie ich najwięcej. Wystarczy pójść w zaciemnione, nieprzysłonięte przez drzewa miejsce – z dala od źródeł światła (np. miejskich latarni). Obserwacji sprzyjają szczególnie puste pola czy boiska.

Dla wielu to jednak nie perseidy będą dziś najważniejsze – za kilkanaście godzin dojdzie bowiem do jednego z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie Słońca, które najlepiej widoczne będzie w Hiszpanii czy na Islandii.

Nie oznacza to, że mieszkańcy Polski obejdą się smakiem – zdecydowanie nie!

Zaćmienie Słońca 2026. O której godzinie spojrzeć w niebo? Gdzie będzie najlepiej widoczne w Polsce?

Z perspektywy nadwiślańskiej krainy będzie to zaćmienie częściowe. Dla pasjonatów kosmosu dajemy wskazówkę – najważniejsze dziś to znaleźć miejsce, z którego dobrze widać będzie zachodni horyzont. Słońce podczas zaćmienia znajdzie się bowiem bardzo nisko nad nim.

Według portalu Space24 najlepiej będą mieli mieszkańcy okolic Kotliny Kłodzkiej (Dolny Śląsk) – tam bowiem maksymalna faza ma sięgać około 88 proc.

Zjawisko podziwiać będą mogli też mieszkańcy stolicy. W Warszawie faza sięgnie ok. 79 proc. – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Najlepiej zarezerwować sobie czas między godz. 19 a 20:30. Widoczne będzie ono także w Łodzi – w podobnym momencie (faza – 84 proc.) czy Poznaniu (identyczna pora – 84 proc.). Również mieszkańcy Katowic nie mogą narzekać w tym roku na swój los – wystarczy, że spojrzą w niebo między 19 a 20 (faza – 81 proc.).

Każdy, kto chce oglądać zaćmienie, musi mieć ze sobą specjalne okulary lub wizjery – chodzi o certyfikowany sprzęt, zgodny z międzynarodowymi normami. Takie są oficjalne zalecenia NASA (Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej).

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