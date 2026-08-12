Stanowski pochwalił za ujawnienie afery, dostał rykoszetem. „Należało to lepiej oznaczyć”

„Superwizjer” TVN wyemitował materiał, w którym pokazał, że „administracyjny system nadzoru na recyklingiem to fikcja”, mimo że w cenach produktów uwzględniana jest opłata za zbieranie elektrośmieci. Ujawniono m.in., że ciężarówki jeżdżą od firmy do firmy i udają, że wożą odpady. W tym czasie w państwowym systemie fabrykowane są dokumenty, za które dostaje się środki przeznaczone właśnie na zbieranie elektrośmieci.

Sprawa dotyczy m.in. korporacji Elemental Holding. Jej prezes zdobył tytuł Przedsiębiorcy Roku i współpracuje z najbogatszymi Polakami. Firma miała też mieć na koncie kontakty biznesowe z ludźmi, którzy np. porzucali niebezpieczne odpady. Wskazano m.in., że do zakładu miało trafić i z niej wyjeżdżać dokładnie 18,3 ton elektrośmieci. Jak czytamy „niemożliwe jest zapakowanie tyle na tira, bo te odpady po prostu się nie zmieszczą z uwagi na objętość”.

Nieprawidłowości w firmie recyklingowej Elemental Holding

Do tego dochodzi kwestia rozładowania samochodu ciężarowego i załadowania kolejnego oraz zaskakująca zbieżność dotycza wagi. Zwrócono uwagę, że inspekcja ma dostęp do kamer w firmach pokładowych na żywo, 24h/7. Jeden z menedżerów w spółce Elementala ma zarzuty za udział w sfałszowaniu ponad czterech tys. dokumentów związanych z transportami odpadów. Firma dostała ponad miliard zł dotacji bez przetargu, na podstawie rozporządzenia.

Historię nagłośnił m.in. w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. „Kilka dni temu opisywaliście w zero.pl jaką obrotną firmą jest Elemental. Czy korporacja sama zgłosiła się do Was z tym tematem, czy to Wasz pomysł? Może warto dodać kilka słów aktualizacji? P.S. dzięki za dobre słowo” – odpowiedział autor reportażu. Stanowski pytany o sprawę najpierw przyznał, że „nie wie i zapyta redakcji”.

Stanowski odpiera zarzuty. „Fałszywa narracja, że płaciła nam firma, która jest teraz na celowniku”

Po interwencji Filipa Folczaka we wspomnianym artykule pojawił się dopisek, że tekst jest „sponsorowany”. „Ta firma nie sponsorowała artykułu. Po prostu byliśmy partnerami konferencji i w ramach świadczeń barterowych zobowiązaliśmy się, że na portalu pojawi się między innymi opis któregoś z paneli. Akurat wybór padł na ten panel. Należało to lepiej oznaczyć, ale narracja, że firma która jest teraz na celowniku coś nam płaciła jest nieprawdziwa” – zapewniał założyciel Kanału Zero.

„Byliśmy partnerem II Forum Ekspansji Międzynarodowej. Mogliśmy opisać dowolny panel. Partnerem dla nas byli organizatorzy wydarzenia, a nie tamten akurat podmiot. Równie dobrze mogło paść na inny panel” – wyjaśniał Stanowski innemu internaucie. Adnotację dodano teraz, bo „dopiero ktoś zwrócił na to uwagę”. „Dopisek ‘sponsorowane’ jest w mojej opinii też mylący, nie do końca wiadomo, jak to w sumie opisać. Ale niech taki już będzie” – podsumował Stanowski.

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