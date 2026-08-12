„Lepsi” pacjenci przyjmowani na zawieszony oddział. Skandal w kolejnym szpitalu

Szpital w Miastku na nagłówkach gazet pojawił się już w lipcu tego roku. Współpracująca z nim spółka neurochirurgów wystawiała rachunki do nawet 300 tys. zł za dzień pracy jednego lekarza. Krótkie zabiegi były rozliczane jako dużo droższe procedury, które wymagały pełnej hospitalizacji. W rzeczywistości pacjenci nie pozostawali w szpitalu. Sprawą zajęły się prokuratura, CBA i NFZ, a na szpital nałożono 13,2 mln zł kary.

Afera w Miastku. Szpital 10 razy zawieszał oddział

Teraz Wirtualna Polska ustaliła dodatkowo, że w placówce w Miastku podejrzanie często zawieszano oddział chirurgii. W latach 2024-2025 działo się tak aż 10 razy na łączny okres 157 dni. Nie można było wówczas wykonywać zabiegów, nawet tych zaplanowanych. Oddział formalnie nie funkcjonował, ale nieformalnie był udostępniony dla spółki Spine i pacjentów, zjeżdżających się na zabiegi neurochirurgiczne z całego kraju.

Tylko w 2024 roku neurochirurdzy ze Spine wykonali podczas zawieszenia oddziału 458 zabiegów. Nie wiadomo, ile takich działań podejmowano w 2025 roku. WP zwróciła też uwagę, że zabiegi podpisywane były kodem H55, a szpital rozliczał je jako pełną hospitalizację. Na zamkniętym oddziale oczywiście o żadnej hospitalizacji mowy być nie mogło. Pacjenci w rzeczywistości tuż po zabiegu odjeżdżali do domu. NFZ za wszystko płacił, mimo że szpital wpisywał w sprawozdaniach czterokrotnie więcej hospitalizacji, niż miał dostępnych łóżek.

Dziennikarze podkreślali, że w Miastku nie było nawet poradni neurochirurgicznej, mogącej kwalifikować do zabiegów. Pacjenci lekarzy ze Spine zjeżdżali się z całej Polski, niemal od ręki otrzymując pomoc. Co ważne, do zawieszenia oddziału potrzebna jest zgoda wojewody, który zasięga opinii NFZ. 5 różnych dyrektorów szpitali podkreślało w rozmowie z WP, że nie wyobraża sobie, jak można było operować na zamkniętym oddziale.

„Siła wyższa” w szpitalu w Miastku. Jak działał mechanizm oszustwa

W Miastku wykorzystywano jednak specyficzny mechanizm. Powoływano się na „siłę wyższą”, w przypadku której nie potrzeba ani decyzji wojewody, ani opinii NFZ. Można nawet korzystać z tej opcji po fakcie. Trudno jednak zrozumieć, jak nikt w NFZ nie dopatrzył się podejrzanych działań, gdy niesprecyzowana „siła wyższa” dotknęła miejski szpital aż 10 razy w stosunkowo krótkim okresie.

„Wojewoda Pomorski nie zwrócił się w latach 2024-2025 do Pomorskiego OW NFZ o wydanie opinii ws. czasowego zaprzestania działalności oddziału chirurgicznego szpitala w Miastku. Pomorski NFZ nie otrzymał informacji o wydaniu przez Wojewodę zgody na czasowe zaprzestanie działalności oddziału. Nie ma również stosownego wpisu na platformie RPWDL, który odzwierciedlałby zawieszenie działalności danej komórki organizacyjnej” – odpowiadała na pytania WP Monika Kierat, rzecznik prasowa oddziału NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że nieprawidłowości w końcu zauważył. Problem w tym, że nastąpiło to wiele miesięcy później. Neurochirurdzy nie współpracowali już wówczas ze szpitalem, część rachunków została zapłacona, a placówka coraz bardziej się zadłużała. W tym momencie Szpital Miejski w Miastku zaprzestał działalności leczniczej. 1 sierpnia wygasły jego kontrakty z NFZ.

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