„Prawa ręka” Tuska trafi do Trybunału Konstytucyjnego? Minister: Uważam, że to będzie błąd

Paulina Hennig-Kloska w Polsat News mówiła o szczegółach spotkania Donalda Tuska z liderami koalicji. – Ja systematycznie rozmawiam z premierem i o tym, co dzieje się w koalicji oraz resorcie klimatu i środowiska, to jest naturalny element współpracy. Wczoraj mieliśmy okazję omówić sprawy bieżące, ale też niektóre kwestie polityczne – zaczęła na wstępie szefowa MKiŚ. Jednym z tematów była sprawa Szymona Hołowni.

Przewodnicząca klubu Unii Centrum zabrała też głos w sprawie Macieja Berka. Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Polski złożył rezygnację, która została przyjęta przez szefa rządu. Według spekulacji ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. – Nie rozmawialiśmy wczoraj o tym. Ta informacja zaskoczyła członków Rady Ministrów, ta zapowiedź, że minister Berek odchodzi z rządu. Niewątpliwie jest ważną postacią, koordynującą prace koalicji – mówiła Hennig-Kloska.

Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Minister ma „ale”

Minister klimatu i środowiska oceniła, że to również „doskonały prawnik”. – Ja mam ogromny szacunek do ministra Berka. Holistycznie, horyzontalnie potrafi patrzeć na prawo. Potrafi te wartości doskonale przenosić z konstytucji, widzieć je w aktach niższego rzędu – rozpływała się nad „prawdą ręką” Tuska Hennig-Kloska. Przewodnicząca klubu Unii Centrum miała także pewne „ale”.

– Protestowaliśmy przeciwko przechodzeniu z polityki do trybunałów za czasów naszych poprzedników. Ja w tej kwestii mam wątpliwości. Jeżeli te doniesienia medialne się potwierdzą, uważam, że to będzie błąd – tłumaczyła Hennig-Kloska. W kontekście potencjalnego głosowania nad kandydaturą Berka do TK szefowa MKiŚ zaznaczyła, że „rozmowy w tej sprawie będą prowadzone na poziomie klubu parlamentarnego, jeżeli taka propozycja się oficjalnie pojawi”.

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