Dziewczynka w oknie życia w Białymstoku. Przy dziecku znaleziono kartkę

W poniedziałek 10 sierpnia w oknie życia przy ul. Orlej w Białymstoku zostawiono niemowlę. – To była dwumiesięczna dziewczynka – śliczna, zadbana, była przy niej karteczka z jej imieniem oraz informacją o tym, czym była karmiona. Obok stał jej wózek z zapasem pieluch i ubrankami – powiedziała „Kurierowi Porannemu” dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku Katarzyna Liedke-Charkiewicz.

Były również dane o zdrowiu dziecka i wykonanych szczepieniach. Nie ma jednak wyjaśnień, dlaczego zdecydowano się na podjęcie takiego kroku. Niemowlę było ubrane odpowiednio do pogody. Od razu trafiło do szpitala. Rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Białymstoku zaznaczyła, że dziewczynka jest zdrowa, zadbana i spokojna. Sprawą zajmie się teraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i sąd.

Okno życia w Białymstoku wydało alarm. Rodzice mają sześć tygodni na zmianę decyzji

Ojciec i matka dziecka mają sześć tygodni na to, aby ewentualnie zmienić zdanie. Po tym czasie zapadnie decyzja, czy niemowlę trafi do rodziny zastępczej lub adopcyjnej. Policja w ramach postępowania będzie sprawdzać, czy nie doszło na przykład od zmuszenia opiekuna dziewczynki do podjęcia takiej decyzji. Okno życia w Białymstoku powstało w maju 2009 roku. Początkowo mieściło się ono przy ul. Słonimskiej, ale w 2022 r. zmieniono lokalizację placówki opiekuńczej i samego okna.

Razem z tym przypadkiem łącznie w białostockim oknie życia pozostawiono siedmioro dzieci: w styczniu 2014 r., sierpniu 2016 r., wrześniu 2019 r., listopadzie 2020 r., kwietniu 2021 r. oraz wcześniej w lutym 2025 r. Ostatnim razem był to kilkudniowy chłopiec. Inne okna życia w regionie mieszą się w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 45, Łomży przy ul. Dwornej 32 i w Suwałkach przy ul. Emilii Plater 2.

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