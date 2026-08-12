Szokujące doniesienia o Romanowskim. Tomczyk: Jest pod wpływem rosyjskich służb

Polityk Prawa i Sprawiedliwości miał zatrzymać się w Tyraspolu – mieście położonym na lewym brzegu Dniestru. To nieoficjalna „stolica” samozwańczej republiki Naddniestrza – uznawana wyłącznie przez prorosyjskie władze (m.in. „prezydenta” Wadima Krasnosielskiego czy „premiera” Aleksandra Rozenberga).

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że właśnie z Tyraspolu Romanowski miał nadać korespondencję, która trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Polityk PiS wystąpił o nadanie tzw. listu żelaznego, który zapewnia osobie podejrzanej lub oskarżonej, że w czasie, gdy trwa proces, nie trafi ona do aresztu tymczasowego.

Przypomnijmy – Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w działalności Funduszu Sprawiedliwości. Od lutego tego roku były wiceszef MS może zostać zatrzymany w ramach wydanego Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Zbigniew Ziobro w USA, a Marcin Romanowski? Ponoć w Mołdawii

Redakcja radia ustaliła, że pismo ws. listu żelaznego miało zostać osobiście podpisane ręką Romanowskiego. Nadane zostało z Tryaspola, tzw. stolicy Naddniestrza, które chciało pozostać w Związku Radzieckim, gdy pozostała część Mołdawii postanowiła skończyć z dyktaturą i komunizmem w 1990 roku.

Obok Romanowskiego drugą ważną postacią w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w FS jest oczywiście Zbigniew Ziobro. Były prokurator generalny przebywa od paru miesięcy w Stanach Zjednoczonych – konkretnie w stolicy USA, czyli Waszyngtonie (o czym sam informował).

Minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek – walczy o to, by sprowadzić go do Polski. Czy do ekstradycji jednak dojdzie? Polityk Koalicji Obywatelskiej przyznał niedawno na antenie stacji Polsat News, że uzależnione jest to od decyzji Amerykanów.

Cezary Tomczyk: To nie przypadek

Do sprawy na antenie TVN24 odniósł się wiceminister obrony narodowej – Cezary Tomczyk.

– Wszystkie kropki się łączą. (...) Dzisiaj powiedziałbym, że z dużym prawdopodobieństwem Romanowski jest pod wpływem rosyjskich służb, bo nie wierzę w to, że w Naddniestrzu, które jest w dużej mierze kontrolowane przez Rosję, ktoś taki jak poseł Rzeczpospolitej Polskiej – były wiceszef MS – znalazł się przypadkiem – ocenił.

I przypomniał, że polityk nie mógł ukrywać się na terenie Unii Europejskiej. – W Naddniestrzu dużo do powiedzenia ma rosyjski wywiad i wojskowy, i cywilny. Uważam, że nie ma przypadków. (...) Rosja swoje grube, czarne paluchy macza w kwestii PiS-u, Romanowskiego, całej tej sprawy – mając gościa, który de facto jest im w stanie zdradzić tajemnice największej partii opozycyjnej w naszym kraju – zauważył.

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