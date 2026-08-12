Ujawniono miejsce pobytu Romanowskiego. Giertych: Wkrótce wyjdą nowe okoliczności

Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tzw. listu żelaznego. Na piśmie widnieje adres – Tyraspol, czyli stolica Naddniestrza. Oficjalnie jest to region autonomiczny Mołdawii. W 1990 r. republika ogłosiła niepodległość, ale nie jest uznawana na arenie międzynarodowej, nawet przez Rosję, która jej to umożliwiła. Region sprzyja jednak Kremlowi, a obecność w nim posła Prawa i Sprawiedliwości wywołała szereg komentarzy.

Wiadomo, gdzie ukrywa się Romanowski. „Braun pewnie bije Kaczyńskiemu brawo”

„To potwierdza, że duża część PiS to po prostu ekspozytura rosyjskiego wywiadu. Wkrótce wyjdą w tej sprawie nowe okoliczności” – przewidywał Roman Giertych. „Szmydt dwa. Zero zdziwienia” – stwierdził Dariusz Joński. „Romanowski ukrył się u Putina. Braun pewnie bije Kaczyńskiemu brawo” – dodał europoseł w kolejnym wpisie. Zaskoczenia „ucieczką pod skrzydła prezydenta Rosji” nie krył również Zbigniew Konwiński, czy Łukasz Kohut.

„Rusko, bardziej rusko, Romanowski” – napisał Michał Szczerba. „Bardziej jasne już to nie może być! Chcieli nas wyprowadzić z UE, teraz ich aferzyści ukrywają się u putinowców. Ziobryści to piąta kolumna!” – oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz. „Romanowski ‘wrócę (…) jak zostaną przywrócone standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości’ odnalazł się u Putina za piecem w Nadniestrzu. Już wiemy jakie standardy miał na myśli” – podkreślił Jerzy Meysztowicz.

Romanowski w Naddniestrzu. „Potem tchórz powie, że ukrywał się przed reżimem Tuska”

„Kogoś to dziwi? Jak świat światem, endecja zawsze z caratem! A potem ten tchórz powie, że ukrywał się bohatersko przed zbrodniczym reżimem Tuska – wstyd i hańba!” – grzmiał Krzysztof Śmiszek. „Fałszywy obrońca polskości pod ruskim parasolem” – skomentował Krzysztof Kwiatkowski. „Szok poszukiwany poseł PiS Romanowski odnalazł się pod rosyjską pieczą w Tyraspolu w Naddniestrzu” – zaznaczył Witold Zembaczyński. Radosław Sikorski wspomniał o „obruszaniu się na ‘kremloprawicę’”.

„To już nie jest zwykła ucieczka przed odpowiedzialnością. To pytanie o lojalność wobec Polski. Jeśli Romanowski rzeczywiście schronił się na terytorium kontrolowanym przez prorosyjskie władze Naddniestrza, trudno nie pytać: dlaczego właśnie tam? Szmydt. Romanowski. Prorosyjskie zaplecze. A kiedy Ziobro? Polacy zasługują na odpowiedź, gdzie kończy się polityczna lojalność, a zaczyna zdrada interesów Polski” – podsumował Andrzej Halicki.

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