Obóz Nawrockiego triumfuje po decyzji prokuratury. „Prawda się obroniła”

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej, w tym Karola Nawrockiego. Sprawa dotyczyła nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do placówki. Postępowanie wszczęto w lutym 2025 roku. Obejmowało okres od 18 października 2017 roku do czerwca 2024 roku. Śledczy badali, czy doszło do nieprawidłowości przy udostępnianiu pokoi i apartamentów hotelowych muzeum.

Prokuratura umarza śledztwo w sprawie apartamentów Muzeum II Wojny Światowej

Gdańska prokuratura poinformowała, że podstawą umorzenia było stwierdzenie, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W toku postępowania przesłuchano 41 świadków, w tym osoby pracujące obecnie i wcześniej w muzeum.

Zabezpieczono również dokumentację dotyczącą rezerwacji pokoi i apartamentów, korespondencję mailową pracowników, kopię kalendarza Biura Dyrektora Muzeum oraz dokumenty związane z obowiązkami służbowymi, urlopami i zwolnieniami lekarskimi dyrektorów.

Nawrocki o decyzji prokuratury

Karol Nawrocki został zapytany o decyzję prokuratury przez reportera TVN24. Początkowo stwierdził, że nie wie, o którą sprawę chodzi.

– Mam tyle postępowań, panie redaktorze, że zupełnie się tym nie przejmuję. Polityczna szopka, ale miła wiadomość, jeśli umorzono – powiedział prezydent.

W połowie lipca Nawrocki był przesłuchiwany w tej sprawie w charakterze świadka.

Co ustalono w sprawie apartamentów

Według prokuratury w okresie objętym śledztwem odnotowano 205 dni rezerwacji z adnotacją "Dyrektor" lub "Pan Dyrektor". Jednocześnie przy 186 dniach widniała uwaga "klient nie przyjechał". Śledczy ustalili też, że od 4 do 13 listopada 2020 roku Karol Nawrocki odbywał kwarantannę w jednym z apartamentów muzeum, gdzie wykonywał czynności służbowe. Prokuratura wskazała, że zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, iż Nawrocki faktycznie zamieszkiwał w apartamencie, czyli wynajmował go w powszechnym rozumieniu tego słowa.

W komunikacie podkreślono także, że nie ustalono, by Nawrocki miał świadomość wpisów dokonywanych przez pracowników recepcji w systemie rezerwacyjnym. Według ustaleń nie prosił również o blokowanie dla niego apartamentu. Prokuratura podała, że pracownicy recepcji robili to sami, na polecenie kierownika działu zarządzającego częścią hotelową muzeum. Eksperyment procesowy wykazał natomiast, że Nawrocki nie dokonywał wpisów w systemie hotelowym, do którego nie miał dostępu.

Szefernaker: prawda się obroniła

Do decyzji prokuratury odniósł się Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. We wpisie na platformie X stwierdził, że sprawa miała być "polityczną bombą", która uderzy w Karola Nawrockiego.

– Miała być polityczna bomba, która zniszczy Karola Nawrockiego i doprowadzi do zmiany kandydata. Pamiętam presję tamtych dni, pytania mediów oraz wodospad kłamstw i insynuacji ze strony rządzących. Pamiętam też postawę Karola Nawrockiego i naszą determinację. Dziś prokuratura umarza śledztwo, a Karol Nawrocki jest Prezydentem RP. Prawda się obroniła a my jesteśmy równie mocno zdeterminowani w walce o lepszą Polskę jak w czasie kampanii wyborczej. Walczymy dalej – napisał Szefernaker.

Przydacz: Prezydent wygrał, bo tak chcieli Polacy

Niedługo później głos zabrał także Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

– Wykorzystywali służby, prokuraturę i wszelkie instytucje państwa do zwalczania kandydata opozycji. Na nic, wygrał, bo tak chcieli Polacy. Dziś, nawet ta upolityczniona, prokuratura nie ma wyjścia i umarza te postępowania. W każdej jednej sprawie kłamali i insynuowali. Jednocześnie mówiąc o sobie, jako o „demokratach” walczących o „państwo prawa”. Tak, jak oni je rozumieją. Przyjdzie jeszcze czas prawdy i odpowiedzialności – czytamy we wpisie Przydacza na X.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.

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