Popularna polska atrakcja zmieniła się nie do poznania. „Płakać się chce”

Popularny Arboretum Park Gródek w Jaworznie w dzielnicy Pieczyska drastycznie się zmienił. Znacznie obniżył się poziom wody, całkowicie odsłaniając znajdujące się tam kładki, które są przeznaczone do spacerów oraz skalne wyrobisko.

„Płakać się chce, jak się to widzi, pomosty jeszcze rok temu były w wodzie” – zwróciła uwagę jedna z internautek pod postem na Facebooku opublikowanym na profilu „Dzieje się w Krakowie”. Z kolei inna osoba przypomniała, że „w tym miejscu zmiany poziomu wody to norma” .

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„Polskie Malediwy” bez wody

Widok parku może zaskakiwać turystów, jednak jak zwracają uwagę eksperci, poziom wody w dawnych wyrobiskach tego typu jest uzależniony od trwających warunków hydrologicznych. Wahania poziomu wody w takich miejscach są zatem czymś naturalnym.

Do sytuacji w parku odniosła się już w marcu dr Agnieszka Chećko z Urzędu Miasta w Jaworznie.

– Stan ilościowy wód w zbiorniku „Wydra” charakteryzuje się znaczną zmiennością. Stanowi to jego naturalną cechę. Zarówno nurkowisko „Koparki” , jak i „Wydra” , jako wyrobiska poeksploatacyjne, nie stanowią izolowanego zbiornika, lecz formę otwarcia poziomu wód podziemnych, których stan zmienia się w zależności od wielkości dostawy wód opadowych i roztopowych oraz temperatury otoczenia, w przedziale dochodzącym do kilku metrów – przekazała w rozmowie z portalem jaworzno.naszemiasto.pl.

Dodała również, że miasto nie planuje ingerować w poziom wód w zbiorniku.

Opady się pojawiają, ale woda nie wsiąka

Michał Sikora, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyjaśnił w rozmowie z serwisem Zero.pl, że obecnie w Polsce jest mało opadów, a jak już się pojawią, to są nawalne i nie poprawiają sytuacji hydrologicznej w kraju. Woda szybko trafia do środowiska, ale również szybko odpływa do rzek – dodał.

Ekspert przekazał również, że w wielu rejonach susza doprowadziła do tego, że gleby nie są w stanie „utrzymać” wody. Nie przedostaje się w głąb ziemi i dostaje się do rzek czy ścieków.

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