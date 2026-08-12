Sędzia TK przerwała milczenie. Ujawnia, do czego doprowadził Święczkowski

Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, twierdzi, że prezes TK Bogdan Święczkowski bezprawnie nie dopuszcza jej oraz innych sędziów do orzekania. W programie „Pytanie Dnia” w TVP Info opowiedziała, że nie mają oni gabinetów, dostępu do dokumentacji ani przydzielanych spraw.

Sędziowie pojawiają się w siedzibie Trybunału średnio raz w tygodniu. Mogą korzystać na miejscu z biblioteki, ale nie zostają dopuszczeni do normalnej pracy. Korwin-Piotrowska przyznała, że w budynku panuje „atmosfera wyczekiwania”. Jej zdaniem problem dotyczy również rozdzielania spraw. Ponieważ część sędziów jest pomijana, nie zostaje zachowana zasada przydziału w kolejności alfabetycznej. Z tego powodu niektórzy z dopuszczonych sędziów także nie podejmują czynności orzeczniczych.

Sędzia Korwin-Piotrowska: Około 400 spraw czeka na rozpoznanie TK

Korwin-Piotrowska oceniła, że na rozpatrzenie oczekuje około 400 spraw. Jak zauważyła, obywatele i sądy stracili zaufanie do Trybunału, dlatego wpływa do niego niewiele skarg konstytucyjnych oraz pytań prawnych.

Sędzia wskazała też na problem z publikacją orzeczeń. Jeśli wyrok nie zostaje ogłoszony, zakwestionowany przepis nie traci mocy. Jej zdaniem po przywróceniu prawidłowego funkcjonowania TK na dalszy plan powinny zejść spory polityczne. Pierwszeństwo mają otrzymać sprawy obywateli, którzy od dawna czekają na decyzje.

Przełom w Trybunale jesienią? Padła konkretna data

Zdaniem Korwin-Piotrowskiej sytuacja może zmienić się jesienią. 18 września ma zakończyć się kadencja sędziego Piskorskiego, a od następnego dnia mogłaby rozpocząć się kadencja jego następcy. Wcześniej Sejm musi jednak wybrać nowego sędziego, a ten powinien złożyć ślubowanie.

Rozmówczyni TVP Info nie chciała przesądzać, kto obejmie stanowisko. Przyznała jedynie, że spekulowana kandydatura osoby związanej z rządem może budzić kontrowersje.

Policja w siedzibie TK? „Tylko praworządne metody”

Korwin-Piotrowska odrzuciła pomysł widowiskowego wyprowadzania prezesa TK Bogdana Święczkowskiego przez policję. Jak argumentowała, przyniosłoby to najwyżej chwilowy efekt. Nie wykluczyła jednak wsparcia służb, jeśli jesienią będzie ono potrzebne, aby sędziowie mogli zająć swoje miejsca pracy.

Sama Korwin-Piotrowska od kilku miesięcy pozostaje bez wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie zdrowotne uzyskała dzięki zgłoszeniu przez męża. Jak powiedziała, trwają prace nad rekompensatą dla sędziów niedopuszczonych do orzekania.

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