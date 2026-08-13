Polskie służby zapobiegły zamachowi w Warszawie. Tusk o zatrzymaniu obywatela Rosji

W czwartek 13 sierpnia podczas konferencji prasowej szef rządu poinformował m.in., że 7 sierpnia doszło do zatrzymania obywatela Rosji, który miał przeprowadzić atak w Polsce. Wystąpienie polityka było relacjonowane w mediach społecznościowych Kancelarii Premiera.

Obywatel Rosji chciał przeprowadzić zamach w Polsce

– W ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec (...). To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO – relacjonował premier. – To jest kolejny bardzo groźny sygnał – ocenił.

– Niestety musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie. I dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju – kontynuował polityk.

Jednocześnie dodał, że nie został upoważniony do tego, by ujawnić nazwisko osoby, wobec której planowano zamach. Dodał jednak, że była „niewygodna z punktu widzenia reżimu Putina” .

Do sytuacji odniósł się też w mediach społecznościowych koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Operacja była realizowana we współpracy ze służbami USA” – poinformował. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.

Media: Zatrzymano 29-latka

Według nieoficjalnych ustaleń TVN24 zatrzymany mężczyzna to 29-letni Ukrainiec pochodzenia rosyjskiego, który urodził się w Donbasie. Dziennikarz Robert Zieliński ustalił również, że zatrzymania dokonali „policjanci z komendy stołecznej przy użyciu jednostki kontrterrorystycznej” .

Czytaj też:

Tusk o doniesieniach ws. Romanowskiego. „Każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy” Czytaj też:

Zełenski ma nowy plan na relacje z Polską. Jest jednak haczyk