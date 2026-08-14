Tego Polacy nie chcą dać Nawrockiemu. Sondaż nie zostawia złudzeń

Najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony na zlecenie Onetu pokazuje, że Polacy nie są zgodni co do tego, czy prezydent powinien mieć większe uprawnienia w zakresie wojska.

Polacy nie chcą większej władzy prezydenta nad wojskiem?

Największa grupa badanych, stanowiąca 42,8 proc., nie popiera zwiększenia wpływu głowy państwa na armię. Za takim rozwiązaniem opowiada się 35,3 proc. respondentów, natomiast 21,9 proc. nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Wyraźniejszy sprzeciw wobec rozszerzenia kompetencji prezydenta widać wśród kobiet. 43,9 proc. z nich uważa, że jego wpływ na wojsko nie powinien być większy niż obecnie. Przeciwnego zdania jest 30,5 proc., a 25,6 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Znacznie bardziej wyrównane są wyniki wśród mężczyzn. 41,7 proc. badanych nie chce zwiększenia uprawnień prezydenta, podczas gdy 40,4 proc. popiera taki pomysł. Niezdecydowanych pozostaje 18 proc. respondentów.

Duże różnice można zauważyć również między grupami wiekowymi. Najmłodsi oraz najstarsi badani zdecydowanie częściej sprzeciwiają się zwiększeniu roli prezydenta w kwestiach wojskowych. W tej grupie 49,3 proc. respondentów jest przeciw, a 28,1 proc. popiera większe kompetencje głowy państwa. 22,6 proc. nie potrafi wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Z kolei w grupie 25–34 lata większy wpływ prezydenta na armię popiera 42,3 proc. badanych, podczas gdy 31,5 proc. jest temu przeciwna. Jednocześnie 26,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Karol Nawrocki i awanse generalskie

Tymczasem 13 sierpnia Karol Nawrocki zdecydował o awansowaniu 21 wojskowych na wyższe stopnie generalskie i admiralskie. Wśród nominowanych znaleźli się zarówno oficerowie służący w jednostkach wojskowych, jak i osoby związane z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.

Najwyższe awanse obejmą sześciu generałów brygady, którzy otrzymają stopień generała dywizji. Wśród nominacji znalazło się również 13 pułkowników, którzy po raz pierwszy otrzymają generalskie szlify i zostaną generałami brygady.

Zmiany dotyczą także kadry dowódczej Marynarki Wojennej. Jeden z komandorów zostanie mianowany kontradmirałem, czyli otrzyma pierwszy stopień admiralski. Awans na kolejny szczebel – wiceadmirała, będącego odpowiednikiem generała dywizji – otrzyma natomiast jeden z kontradmirałów.

Oficjalne wręczenie nominacji zaplanowano na 15 sierpnia, podczas obchodów Święta Wojska Polskiego.

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