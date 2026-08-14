Przesłuchania ws. zaginięcia Jowity Zielińskiej. „Policjanci używali wariografu”

Nowe informacje ws. przekazał dziennik „Fakt”. Funkcjonariusze policji mieli przesłuchać mieszkańców wsi Lisin (Kujawy i Pomorze).

– Brali po trzech sąsiadów do auta i zawozili do Bydgoszczy, by przebadać ich na wariografie. Po kilku godzinach wracali i zabierali następnych – poinformowało redakcję anonimowe źródło.

Przesłuchania miały odbyć się we wtorek (11 sierpnia). Gazeta skontaktowała się z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Rypinie, który potwierdził, że czynności takie faktycznie były przez mundurowych prowadzone. – Teraz czekamy na opinie biegłych – przekazał prok. Jacek Lasiński.

Dodał, że śledczy oczekują ponadto na wynik badań biologicznych. – Czekamy także na dalsze wyniki badań DNA, bo nie mamy jeszcze wszystkich informacji – wskazał. Prokuratura wie natomiast, że znalezione 500 m od miejsca zamieszkania Zielińskiej należą niestety do niej. – Prowadzimy równolegle działania, o których w tym momencie nie mogę mówić dla dobra prowadzonego śledztwa – zastrzegł rzecznik.

Jowita Zielińska nie żyje. Ujawniono szczątki 30-latki

Jak niedawno informowaliśmy – za Prokuraturą Okręgową we Włocławku – szczątki Jowity Zielińskiej odkryte zostały przypadkiem – przez dwóch grzybiarzy. Śledczy czekają na szczegółowe ustalenia po sekcji zwłok. Mają one pomóc w określeniu bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety.

Przyponnijmy – 30-latka zaginęła dwa lata temu. Feralnego dnia wracała z Rypina rowerem, gdzie pracowała (zatrudniona była w sklepie mięsnym). Po raz ostatni widziano ją, gdy wjeżdżała do lasu – ok. 1 km od domu. Niedługo później kontakt z nią urwał się. Jej telefon był wyłączony, a zaniepokojeni bliscy jeszcze tego samego dnia zgłosili zaginięcie policji. Po zgłoszeniu rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania.

Czytaj też:

Dwa lata temu zniknęła bez śladu. Rodzina Jowity Zielińskiej zabrała głos Czytaj też:

Zaginięcie Jowity Zielińskiej. Policja zabrała głos