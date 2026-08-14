Kandydat do TK pod ostrzałem. „Obłuda oraz robienie sobie żartów z wyborców i obywateli”

Donald Tusk potwierdził, że wyraził zgodę na kandydowanie ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawę komentował w Radiu Zet Jacek Sasin. Poseł PiS podkreślił, że „zagłosuje przeciw, bo nie widzi powodu, dlaczego ma wspierać kandydatów rządzącej koalicji, szczególnie w sytuacji, gdy ta konsekwentnie niszczy TK”.

– Ta nominacja będzie symboliczna. Bo tyle się nasłuchaliśmy, wszyscy, jak to trzeba odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, jak to bardzo źle, że politycy trafiają do tego TK. Ile było krzyku o Stanisława Piotrowicza i Krystynę Pawłowicz? – zastanawiał się Sasin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest ciekaw reakcji ws. Berka tych, którzy wówczas protestowali. Sasin sugerował, że obecnie rządzący nie mają wiarygodności, a premier obiecywał odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego.

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Poseł PiS odrzucał zarzuty i hipokryzję biorąc pod uwagę wybór Piotrowicza i Pawłowicz. Sasin przekonywał, że „nie widzi nic złego w tym, że politycy trafiają do TK, jeśli mają swoje kompetencje”. – Ja nie atakuję kandydatury Berka dlatego, że on ma taką a nie inną polityczną proweniencję. Tak został skonstruowany Trybunał Konstytucyjny, że większość parlamentarna ma prawo powoływać do niego tego typu osoby – zaczął poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Sasin pokreślił, że chodzi mu o „obłudę w polityce oraz całkowite robienie sobie żartów z wyborców i obywateli”. Poseł PiS przekonywał, że to nie jego partia jako pierwsza powołała polityków do TK. Sasin kontynuował, że „nie ma w tym nic złego i nadzwyczajnego, a podobna praktyka jest też w innych krajach europejskich”. – Tusk i jego ekipa rozpętali polityczną hucpę wokół spraw w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, które były normą i nikomu nigdy nie przeszkadzały – zakończył polityk.

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