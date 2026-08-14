Nowy trop ws. Romanowskiego. „Tam są parafie od księdza O.”

Wokół miejsca pobytu Marcina Romanowskiego pojawia się coraz więcej pytań. Były wiceminister sprawiedliwości w piśmie wysłanym do Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się o wydanie listu żelaznego i zadeklarował, że „stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy”.

Problem w tym, że podany przez niego adres według map Google prowadzi na pusty plac. Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii przekazało Wirtualnej Polsce, że „według oficjalnych danych obywatel Polski Marcin Romanowski nie wjechał na terytorium Republiki Mołdawii przez przejścia graniczne kontrolowane przez władze konstytucyjne”. Jednocześnie zaznaczono, że „trwają dodatkowe kontrole” w tej sprawie.

Do sprawy odniósł się Bartosz Arłukowicz. Polityk KO w rozmowie z Kanałem Zero zwrócił uwagę na związki regionu z sercanami, czyli zgromadzeniem, do którego należał ks. Michał O., jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

– Ja sobie tak bardzo powierzchownie sprawdziłem, jak on do tego Naddniestrza mógł się dostać. Ksiądz Michał O., który dostawał miliony złotych nielegalnie z Funduszu Sprawiedliwości jest sercaninem. To jest taki, nie wiem, czy to jest zakon, bo nie znam się za bardzo, ale przyjmijmy roboczo, że to jest zakon – tłumaczył polityk KO.

– Tego typu parafie są też tam, w tym Naddniestrzu. Ja się tak zastanawiam, czy tam jakiś proboszcz z tej parafii przypadkiem Marcinowi Romanowskiemu nie pomógł. Nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie, ale polecam służbom, zobaczcie panowie, bo tam są te parafie od księdza O. i oni tam być może politykiem PiS się troszeczkę zajęli – kontynuował.

To nie pierwszy raz, gdy pojawia się teoria o możliwym wsparciu ze strony środowisk kościelnych. Pod koniec lipca Adam Bodnar mówił, że Marcin Romanowski może korzystać z pomocy osób związanych z Kościołem.

Zwracał uwagę na jego wcześniejsze związki z Opus Dei. – Skoro ktoś przed wstąpieniem do polityki był w Opus Dei, a pan Marcin Romanowski był, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby po tych wszystkich przygodach jego organizacja go opuściła. Zakładam, że może być w klasztorze – powiedział.

W odpowiedzi Opus Dei zdementowało natomiast informacje o pobycie Romanowskiego w jednym z należących do organizacji ośrodków. „Marcin Romanowski nie przebywa w ośrodku Opus Dei, a władze Prałatury nie mają informacji na temat miejsca jego pobytu” – przekazała organizacja. „Członkowie Opus Dei są wiernymi świeckimi, dlatego nie mieszkają w klasztorach ani ich nie prowadzą. Nie robi tego również Prałatura” – dodano w oświadczeniu.

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