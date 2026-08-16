Polowanie na Kosiniaka, Chiny infiltrują Polskę i tajemnica „Bunkra Popiełuszki”. Nowy „Wprost”

„Rozchwytywany Władysław”. Kosiniak-Kamysz nie chce być grabarzem partii, która przetrwała na scenie politycznej 140 lat. Ale jego formacja balansuje na progu wyborczym, a nader często spada pod ten próg. Bez wsparcia innej formacji może się to skończyć lądowaniem w niebycie politycznym – analizuje Eliza Olczyk.

„Wielka infiltracja”. Oburza was humanoidalny robot z Chin, paradujący po porcie wojennym w Świnoujściu? Chińczycy od dawna mają nas na widelcu dzięki farmom wiatrowym i fotowoltaicznym – pisze Jakub Mielnik.

„Bunkier męczennika”. W polskim Kościele narodziła się spiskowa teoria, którą budują naukowcy, dziennikarze, a nawet księża. Jej zwolennicy mają nawet miejsce kultu, do którego pielgrzymują. Więcej w tekście Marcina Dzierżanowskiego.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kulawa ustawa”. Koncerny paliwowe zarabiają, kierowcy płacą, a politycy się kłócą. Nowy podatek miał być rozwiązaniem, ale okazał się prawnym bublem – pisze Marek Isański.

„Przerost formy”. Ponad 44 proc. Polek i Polaków uważa, że forma, w której odbyły się obchody pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego, nie była odpowiednia do rangi wydarzenia – omawia wyniki nowego sondażu SW Research dla „Wprost” Magdalena Frindt.

„O czym milczą politycy”. Problemy z wdrażaniem, a po ludzku mówiąc, z upowszechnieniem badań genetycznych to temat nieobecny w polskiej polityce. Jan Wróbel zastanawia się, dlaczego choroby rzadkie i ich diagnozowanie wciąż nie mają siły przebicia.

„Mechanizm jątrzenia”. Obserwując światowe życie publiczne, da się zauważyć, że stara zasada "dziel i rządź" zaczyna przeżywać swój renesans. O strategiach ośmieszania, posądzania, osaczania pisze ks. Robert Nęcek.

„Kobiety na skraju załamania”. Nowe badanie pokazuje skalę psychicznego obciążenia współczesnych Polek. Kobiety żyją pod nieustanną presją oceniania – nie tylko przez otoczenie, ale i przez same siebie – alarmuje Ilona Adamska.

„Ogrody miłości”. Na „Pięćdziesiąt twarzy Greya” psioczy się do dziś. Że gniot. Że napisane źle. Że BDSM tak nie wygląda. Wszystko prawda – tylko oceniamy takie książki za coś, czego nie miały robić – tłumaczy Michał Pozdał.

„Ameryka traci nimb”. Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, mówi Marcie Roels o błędach Donalda Trumpa w wojnie z Iranem i atomowych planach reżimu w Teheranie.

„Roszady sułtana”. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan utrzymuje się u władzy tak długo, bo jest wytrawnym graczem politycznym. Teraz do pokonania został mu ostatni przeciwnik: konstytucja – analizuje Miłosz Szymański.

„Czuły punkt NATO”. Putin nie musi wygrać wojny z NATO. Wystarczy, że przekona świat, iż NATO nie jest gotowe stanąć w obronie samego siebie – ostrzega gen. Andrzej Pawlikowski.

„Festiwal nieprzypadkowych ludzi”. – Dzieci były małe, usypialiśmy je, wchodziliśmy na górę i do późnej nocy siedzieliśmy przy komputerach. To była bardzo ciężka praca – Artur Rojek w rozmowie z Krystyną Romanowską wspomina początki OFF Festivalu.

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