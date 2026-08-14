Ukończono gigantyczny pomnik Matki Boskiej. Znany dominikanin nazwał go „king kongiem”

W 2025 roku ruszyła budowa najwyższego w Europie monumentu – o wysokości ok. 55,6 m. Został on ufundowany przez jednego z najbogatszych Polaków – Romana Karkosika. To właściciel Grupy Boryszew, która przez dekady kojarzyła się Polakom przede wszystkim z produkcją Borygo – popularnego płynu do chłodnic. Dziś, oprócz zaawansowanej chemii dla sektora motoryzacyjnego, wytwarza stal, wyroby kute, walcowane oraz szeroką gamę rur.

Pomnik znajduje się w bliskim sąsiedztwie Sanktuarium Matki Bolesnej. Za projekt odpowiadają wspólnie rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski oraz projektant Aleksander Skórski. Figura składa się m.in. z korony o wysokości 15 m.

Ojciec Paweł Gużyński OP (członek Zakonu Kaznodziejskiego) został poproszony o ocenę całego przedsięwzięcia. Olbrzymią figurę Matki Boskiej Bolesnej określił na antenie Radia ZET mianem „potworka”.

W Konotopiu powstał gigantycnzy pomnik Matki Boskiej. To objaw „magicznego myślenia”?

– To king kong w szczerym polu – powiedział duchowny, nawiązując do fikcyjnego monstrum przypominającego goryla, który pojawił się m.in. w filmie z 1933 roku w reżyserii Meriana Coopera.

W opinii o. Gużyńskiego jest to „kolejny przykład religijnego dziwactwa” po pomniku w Świebodzinie. Przypomnijmy – znajduje się tam ogromna Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata o wysokości 36 m. Za projekt odpowiada rzeźbiarz Mirosław Patecki. Posąg został zainaugurowany w 2010 roku. Wzniesienie monumentu było niezwykle kosztowne – złożyli się na niego parafianie z Ziemi Lubuskiej, ale także m.in. lokalni przedsiębiorcy.

Zdaniem zakonnika budowanie takich pomników to objaw „myślenia magicznego” czy też świadczy o „uproszczonej teologii”. Zauważył, że zdesakralizowanej Europie niektórzy chcą przywracać sacrum poprzez monstrualne figury, których nie da się przeoczyć. Duchowny podkreślił, że w ten sposób nikt nikogo nie nawróci, chociaż na to najprawdopodobniej liczą pomysłodawcy.

Pomnik poświęcony zostanie w sobotę (15 sierpnia).

Czytaj też:

W Polsce powstaje olbrzymi pomnik Maryi. Będzie największy w Europie Czytaj też:

Milioner spod Lipna chce przebić Rio i Świebodzin. 55-metrowy pomnik Matki Boskiej na wykończeniu