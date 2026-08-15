Jak Chiny infiltrują Polskę. „OZE na Przesmyku Suwalskim to kopalnia danych”

Wypchany aparaturą rejestracyjną chiński robot Unitree G1 założył szelki z nazwiskiem Edward Warchocki, i to wystarczyło, żeby nasz MON stwierdził, że Chińczycy nic ważnego w porcie wojennym w Świnoujściu zobaczyć nie mogli. Może nie musieli, bo i tak od dawna widzą nas jak na dłoni.

W strategicznie ważnych dla polskiego bezpieczeństwa rejonach Przesmyku Suwalskiego czy granicy z Obwodem Królewieckim jak grzyby po deszczu powstają farmy wiatrowe i słoneczne i banki energii, dosłownie naszpikowane chińską elektroniką. Stawiają je firmy obracające m.in. pieniędzmi pozyskiwanymi z portugalskiego programu handlu tzw. złotymi wizami, dającymi bogaczom spoza Unii – głównie z Rosji – rezydencję w Europie.

W 2025 r. Portugalia pozyskała z tego programu 400 mln euro. Znaczna część zainwestowana została w rozwój OZE, w tym także na północnym wschodzie Polski. W tym przypadku, podobnie jak przy wizycie chińskiego robota w bazie marynarki wojennej, najłatwiej problem zbagatelizować, tłumacząc się logiką technologicznego postępu i akceptowanymi przecież i bezpiecznymi technologiami z Chin. Państwo Środka jednak robi z nich swój własny, całkiem dla nas niebezpieczny użytek.

Premier na chińskiej smyczy

Brytyjska Royal Navy odkryła właśnie, że budowane za 12 mln funtów drony morskie K3 Scout wyposażone są w chińskie kamery, które transmitują obraz na komputery z chińskimi adresami IP.