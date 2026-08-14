Gorąco wokół TK. Były prezes szczerze o planach rządu: Niedobry pomysł

Donald Tusk ogłosił niedawno dymisję jednego ze swoich ministrów. Berek, który pełnił nadzór nad wdrażanie polityki rządu, a ponadto kierował Komitetem Stałym Rady Ministrów i pracami nad deregulacją, został odwołany niespodziewanie.

Najwyraźniej stało się tak, by mógł on kandydować do Trybunału Konstytucyjnego – na co szef rządu Koalicji 15 Października zgodził się warunkowo. Czy to dobry plan? Były prezes TK stwierdził wprost: „Nie”. Wskazał, co najpierw na celownik wziąć powinno ministerstwo sprawiedliwości – resort Waldemara Żurka.

Andrzej Zoll: Kandydatura Macieja Berka jest niezgodna z założeniami reformy TK

Zoll został zapytany przez Interię o nominację Berka. Czy to ma sens? – To niedobry pomysł – odpowiedział.

I wskazał powód. – Bardzo wysoko cenię kompetencje pana Berka, ale jego kandydatura jest niezgodna z pewnymi założeniami reformy Trybunału Konstytucyjnego, które zostały przyjęte przez obecnie rządzącą koalicję. Dowodem na to jest ustawa o Trybunale Konstytucyjnym uchwalona w 2024 roku, która przeszła przez Sejm i została złożona do podpisu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Prezydent ją zablokował, kierując do Trybunału Konstytucyjnego, który – co było do przewidzenia – uznał ją za niekonstytucyjną, bo chodziło o zmianę modelu przyjętego przez ten organ. Wspomniana ustawa, choć nie weszła w życie, wyrażała podstawę reformy. Znajdował się tam przepis stwierdzający, że sędziami Trybunału Konstytucyjnego nie mogą zostać osoby, które pełniły określone funkcje, w tym również członkowie Rady Ministrów. A takim człowiekiem jest Maciej Berek – uważa były szef TK.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego wskazał, na czym powinien skupić się rząd

W ocenie Zolla rząd powinien skupić się na innej kwestii.

– Pierwszym krokiem powinno być formalne załatwienie sprawy oceny działalności i możliwości dalszego funkcjonowania pana Bogdana Święczkowskiego. Został on powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na funkcję prezesa w sposób nieprawidłowy – z wadą formalną. Ponadto jest osobą, która jawnie łamie konstytucję, na przykład nie dopuszczając do orzekania czworga prawidłowo wybranych sędziów TK. Ciążą na nim również poważne zarzuty badane przez prokuraturę. Wniosek o uchylenie mu immunitetu był niemożliwy do zrealizowania w obecnym składzie, bo może to zrobić tylko Trybunał. To są rzeczy, którymi trzeba się zająć natychmiast. Osoba z taką historią nie może być prezesem ani nawet sędzią – stwierdził w wywiadzie dla portalu Interia.