Kontrowersyjny kandydat Brauna. Ciążą na nim zarzuty szpiegostwa

Grzegorz Braun zapowiedział polityczny powrót Mateusza Piskorskiego do Sejmu. Deklaracja nie jest nowa – padła podczas spotkania w Szczecinie w grudniu 2025 roku. Plan pozostaje jednak aktualny, bo kilka miesięcy później Piskorski potwierdził „Rzeczpospolitej”, że otrzymał od lidera Konfederacji Korony Polskiej propozycję startu.

Braun chce powrotu Piskorskiego do Sejmu

Podczas szczecińskiego spotkania Braun przedstawiał Piskorskiego oraz publicystę Tomasza Sommera jako „skrzydłowych” swojego „szerokiego frontu gaśnicowego”. Wyraził również nadzieję, że obaj znajdą się w przyszłym klubie parlamentarnym Konfederacji Korony Polskiej. – Jest moim marzeniem, żeby właśnie tacy kandydaci szerokiego frontu gaśnicowego weszli do Sejmu – powiedział Braun.

Polityk przekonywał, że dąży do politycznej reaktywacji Piskorskiego i ponownego objęcia przez niego mandatu poselskiego. Odniósł się także do trwającego procesu byłego parlamentarzysty.

Braun zwrócił uwagę, że nie zapadł wyrok pozbawiający Piskorskiego praw wyborczych, dlatego może on ubiegać się o mandat. – Będę z dumą prezentował państwu takie właśnie kandydatury – zapowiedział.

Sam Piskorski potwierdził później, że otrzymał taką propozycję. Zastrzegł jednak, że do wyborów pozostało dużo czasu i sytuacja polityczna może się jeszcze zmienić.

Piskorski oskarżony o szpiegostwo

Mateusz Piskorski był posłem Samoobrony w latach 2005–2007. Później stanął na czele tworzonej partii Zmiana, która ostatecznie nie została wpisana do ewidencji partii politycznych.

W maju 2016 roku Piskorski został zatrzymany przez ABW. Dwa lata później Prokuratura Krajowa skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia.

Pierwszy zarzut dotyczy działalności prowadzonej w latach 2009–2016 na rzecz rosyjskiego wywiadu cywilnego – Federalnej Służby Bezpieczeństwa oraz Służby Wywiadu Zagranicznego – przeciwko Polsce. Drugi obejmuje udział w działalności chińskiego wywiadu wymierzonej w Rzeczpospolitą.

Według prokuratury Piskorski miał osiągać korzyści majątkowe oraz wykorzystywać swoją pozycję i kontakty do promowania celów politycznych Rosji. Zarzucono mu między innymi wpływanie na opinię publiczną oraz pogłębianie podziałów między Polakami i Ukraińcami.

Proces nadal bez wyroku

Piskorski spędził w areszcie trzy lata. W 2019 roku wyszedł na wolność po wpłaceniu 200 tys. zł poręczenia. Proces jest niejawny i trwa od 2018 roku.

Jak poinformowała „Rzeczpospolitą” rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, na drugą połowę września 2026 roku zaplanowano ostatnią czynność dowodową przewidzianą w sprawie. Nie oznacza to jednak, że bezpośrednio po niej zapadnie wyrok.

Piskorski nie przyznaje się do winy i kwestionuje zasadność oskarżenia. Dopóki nie zapadnie prawomocne orzeczenie, korzysta z domniemania niewinności i zachowuje prawo do kandydowania w wyborach. Jak zauważa PR24, z wypowiedzi samego byłego posła może wynikać, że ostatecznie jest on oskarżony nie o przekazywanie informacji obcym służbom, a o oddziaływanie na polską opinię publiczną, czyli działalność w charakterze agenta wpływu.

Po wyjściu z aresztu Piskorski zaczął ponownie występować w rosyjskich i białoruskich mediach. Jak podaje Polskie Radio 24, jeszcze w lipcu publikował nagrania rozmów z rosyjskim Pierwszym Kanałem, w których komentował m.in. stosunki polsko-ukraińskie oraz stanowisko Konfederacji Korony Polskiej wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO.

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