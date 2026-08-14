Nagły zwrot w sprawie rolnika z Gliwic. Służby dotarły do nowych informacji

60-letni rolnik, który pługiem uszkodził świeżo położony asfalt na ul. Rybackiej w Gliwicach-Ostropie, opuści areszt. Prokuratura uchyliła najsurowszy środek zapobiegawczy po otrzymaniu nowej wyceny strat. Początkowo szkody szacowano na około 300 tys. zł, dlatego mężczyźnie zarzucono zniszczenie mienia znacznej wartości. Po dodatkowych czynnościach prokuratura ustaliła jednak, że straty nie przekroczyły 200 tys. zł. Z opisu czynu usunięto więc zapis dotyczący mienia znacznej wartości, a kwalifikacja prawna zarzutu została zmieniona.

Jak przekazała PAP prok. Iwona Rosprzak z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, wobec podejrzanego zastosowane zostaną środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Rolnikowi grozi niższa kara za zaoranie asfaltu

Zmiana zarzutu oznacza niższe zagrożenie karą. Za podstawowy typ zniszczenia mienia grozi do pięciu lat więzienia. W przypadku mienia znacznej wartości maksymalna kara może wynieść dziesięć lat. Zgodnie z Kodeksem karnym próg ten przekracza 200 tys. zł.

Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował wcześniej o aresztowaniu rolnika na trzy miesiące. Uzasadniał to grożącą podejrzanemu surową karą oraz możliwością podejmowania przez niego bezprawnych działań. Po zmianie kwalifikacji czynu prokuratura uznała, że dalszy areszt nie jest konieczny.

Zaorał około 200 metrów nowej drogi

Do zdarzenia doszło tydzień wcześniej. Rolnik wjechał ciągnikiem marki Ursus na świeżą nawierzchnię i pługiem uszkodził około 200 metrów drogi. Został zatrzymany na gorącym uczynku.

Mężczyzna przyznał się do zaorania asfaltu. Twierdził jednak, że teren należy do niego, a prowadzone prace są nielegalne. Według dokumentów, którymi dysponują śledczy, droga stanowi własność lokalnego samorządu.

RPO bada decyzję o aresztowaniu

Trzymiesięczny areszt wywołał szeroką dyskusję. Pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające. Ma ono ustalić, czy w sprawie nie doszło do naruszenia praw i wolności człowieka. Przedstawiciel RPO zwrócił się do gliwickiego sądu o przesłanie uzasadnienia decyzji o tymczasowym aresztowaniu 60-latka.

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