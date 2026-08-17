„Rozchwytywany Władysław”. Szef MON-u chce być prezydentem, ale może zostać premierem

Od lat ludowcy na rok przed wyborami zaczynają się zastanawiać co zrobić, żeby wejść do następnego Sejmu. Sondaże nie są łaskawe dla partii Władysława Kosiniaka-Kamysza. Średnie poparcie od miesięcy plasuje ludowców pod progiem wyborczym, w ostatnich trzydziestu dniach wyniosło 3,3 proc.

Kosiniak-Kamysz latami bronił się ze wszystkich sił przed decyzją o starcie w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. W 2019 r., kiedy PO kierował Grzegorz Schetyna, Kosiniak uratował się przed wspólną listą, do której był usilnie namawiany, po tym, gdy start w wyborach europejskich z jednej listy wszystkich ugrupowań nazywających siebie demokratycznymi okazał się wyborczą porażką. NKW PSL zdecydował wtedy, że w wyborach parlamentarnych ludowcy powalczą o mandaty w sojuszu z Kukiz’15. Długo się to porozumienie nie utrzymało, przetrwało rok po wyborach, ale swoją rolę – trampoliny do Sejmu dla jednego i drugiego ugrupowania – spełniło.

2023 r. Kosiniak-Kamysz zawiązał sojusz z Polską 2050 Szymona Hołowni pod nazwą Trzecia Droga. Środowisko Platformy Obywatelskiej było wściekłe, bo liczyło na wspólną listę z PSL-em. Ale przed wyborami Donald Tusk, lider PO, nie miał już innego wyjścia, jak tylko namawiać wyborców do poparcia tej koalicji, bo inaczej nie złożyłby rządu. Dzięki temu porozumieniu obie partie wprowadziły do Sejmu po 30 posłów, czyli bardzo przyzwoitą reprezentację. Ale i Trzecia Droga się rozpadła.

Z kim w przyszłym roku wejdzie w porozumienie Kosiniak-Kamysz, by utrzymać się na scenie politycznej?

– Zawsze mówiłem, że idziemy pod własnym sztandarem i prezes Kosiniak-Kamysz też prezentował takie stanowisko na ubiegłorocznym kongresie. A zauważyłem wśród działaczy Koalicji Obywatelskiej, że chcieliby nas wziąć do siebie i stworzyć jeden wielki komitet wyborczy. Ja uważam, że to byłby błąd. Jestem przekonany, iż przekroczymy próg wyborczy – mówi Eugeniusz Kłopotek, wieloletni poseł Stronnictwa.

Wszystkie miny MON-u

Trzeba przyznać, że prezes Stronnictwa, który utrzymał się w tej roli rekordowo długo, bo 11 lat, zręcznie sobie radzi na scenie politycznej. Sięgnął po stanowisko nietypowe dla ludowców, czyli ministra Obrony Narodowej. Ludowcy zwyczajowo kierowali resortami rolnictwa lub środowiska. Obrona Narodowa to nigdy nie była ich bajką. A Kosiniak-Kamysz nieźle sobie radzi na tym stanowisku mimo permanentnych kryzysów – spadających rakiet, rosyjskich samolotów przechwytywanych przez polskie lotnictwo, zagubionych min przeciwpancernych czy zamieszania wokół amerykańskich wojsk, które powinny przyjechać do Polski, ale na razie nie przyjechały.

Szef MON-u zręcznie omija rafy, a podkreśla sukcesy.