Gigantyczny pomnik Matki Boskiej odsłonięty. „Mój mąż nie powinien żyć”

W Konotopiu koło Torunia odsłonięto w sobotę 15 sierpnia gigantyczny pomnik Matki Boskiej. W wydarzeniu uczestniczył m.in. były prezydent Lech Wałęsa. Na uroczystości odsłonięcia pojawił się również Roman Karkosik. Przedsiębiorca był jednak wyraźnie osłabiony.

– Tutaj, w Konotopiu, podnosimy oczy ku górze, podnosimy oczy ku Maryi, która kieruje nas ku Bogu. Tak, Matka Boża Miłosierna ma nam przypominać o Bogu. Maryja w tym wizerunku przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić do wzniesienia wzroku ku górze, do Boga i do nieba – powiedział biskup Krzysztof Wętkowski, który poświęcił pomnik.

Gigantyczny pomnik Matki Boskiej w Konotopiu odsłonięty

Monumentalna figura ma około 55,6 metra wysokości, co czyni ją najwyższym tego typu pomnikiem w Europie. Za jego powstaniem stoi Roman Karkosik, jeden z najbogatszych polskich przedsiębiorców. Budowa pomnika rozpoczęła się w 2025 roku. Za projekt odpowiadają rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski oraz projektant Aleksander Skórski. Konstrukcja obejmuje m.in. potężną koronę o wysokości 15 metrów.

Dla rodziny Karkosików monument ma przede wszystkim wymiar religijny i osobisty. Żona przedsiębiorcy, Grażyna Karkosik, w rozmowie z „Faktem” przyznała, że kilka lat temu jej mąż przeszedł bardzo ciężki udar. — Ten pomnik to jest podziękowanie, bo mój mąż nie powinien żyć. Tak mówili lekarze, a on żyje. Dzięki modlitwom, dzięki wielu mszom świętym przeżył – stwierdziła żona przedsiębiorcy.

— Mąż dostał bardzo ciężkiego udaru. Po operacjach leżał przez dwa tygodnie. Lekarz powiedział mi tylko: jeśli pani wierzy, to niech się pani modli. I ja się modliłam codziennie. Były msze święte, księża modlili się przy nim. To jest cud Boży, bo jego mogło z nami nie być — dodała.

Karkosik ufundował pomnik Matki Boskiej. Żona tłumaczy

Jak przekonuje, pomysł na budowę monumentu pojawił się niespodziewanie. Nie był wcześniej szczegółowo planowany ani omawiany podczas rodzinnych spotkań. — To przyszło nagle, takie natchnienie. Nie było to planowane. Mąż poczuł, że musi coś zrobić. Taką miał potrzebę serca i duszy. Uznał, że trzeba podziękować Bogu za życie — opowiadała.

Według Grażyny Karkosik „monument jest również symbolem zmiany perspektywy po wielu latach działalności biznesowej”. — Całe życie to była praca, zdobywanie czegoś, budowanie, ale przychodzi taki moment, kiedy człowiek myśli, że trzeba oddać Bogu chwałę. Pieniądze nie mają już takiego znaczenia — wyjaśniła.

Nie wiadomo dokładnie, ile kosztowała budowa monumentu. Fundatorzy nie ujawniają oficjalnej kwoty. W przestrzeni publicznej pojawiały się jednak szacunki mówiące nawet o setkach milionów złotych. — Nie liczymy pieniędzy. Człowiek odchodzi z tego świata i nic ze sobą nie zabiera. Nie ma dla mnie już takiej wartości pieniądza. Ważne, żeby zostało coś dobrego. Nie robimy tego dla rozgłosu, tylko z potrzeby serca. Żeby podziękować Bogu i Matce Bożej za opiekę — zarzeka się Grażyna Karkosik.

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