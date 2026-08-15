Nawrocka skradła show podczas defilady. „Dobry wybór dla blondynki”

W sobotę 15 sierpnia podczas obchodów Święta Wojska Polskiego Marta Nawrocka od rana towarzyszyła Karolowi Nawrockiemu. Najpierw para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Marta Nawrocka na obchodach 15 sierpnia. Ekspertka komentuje

Na pierwszą część uroczystości Marta Nawrocka wybrała jasną, pistacjową sukienkę o rozkloszowanym kroju. Kreacja miała kopertowy dekolt, rękawy do łokcia i mocno zaznaczoną talię.

— Pistacjowy kolor to bardzo dobry wybór dla blondynki: świeży, kobiecy i zdecydowanie letni. Problem zaczyna się wtedy, gdy słońce robi z niego niemal pastelowy filtr. Przy takiej jasnej tonacji łatwo o efekt zbyt dużej bladości, szczególnie przy delikatnym makijażu — oceniła w rozmowie z „Faktem” stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro.

— Na plus zdecydowanie zapisuję tkaninę. Taki materiał latem jest sprzymierzeńcem elegancji: oddycha, nie oblepia sylwetki i zdecydowanie lepiej znosi temperatury niż ciężkie, syntetyczne materiały — dodała ekspertka.

Według stylistki „sama stylizacja jest tak grzeczna, że momentami aż prosi się o charakter”. – Rozkloszowana sukienka, subtelne dodatki i brak mocnego akcentu sprawiają, że całość bardziej kojarzy się z rodzinnym przyjęciem niż z wizerunkiem pierwszej damy podczas jednej z najważniejszych uroczystości państwowych — stwierdziła.

Święto Wojska Polskiego. Stylistka o stroju Marty Nawrockiej

Później pierwsza dama zmieniła kreację. Podczas uroczystej zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz wojskowej defilady postawiła na dopasowaną marynarkę z szerokimi klapami, dwurzędowym zapięciem i dużymi kieszeniami. Talię podkreśliła paskiem w tym samym kolorze. Całość uzupełniły szerokie, długie spodnie, które nadały zestawowi bardziej współczesny charakter.

Pierwsza dama zrezygnowała z efektownych dodatków. Postawiła na niewielkie złote kolczyki i delikatną biżuterię. Do tego dobrała klasyczne czółenka ze spiczastym noskiem w ciemnym, lekko bordowym odcieniu. Włosy zostały gładko zaczesane i spięte w niski kok.

Stylistka zwróciła uwagę na militarny charakter zestawu. — Biorąc pod uwagę wcześniejszy zawód Marty Nawrockiej, można oczywiście odczytać ten militarny kod jako ukłon w stronę jej dawnego życia, a nie próbę "zawłaszczenia" munduru. Tyle że moda, która coś udaje, zawsze musi mieć bardzo dobry powód, żeby się obronić — komentowała Ewa Rubasińska-Ianiro. — Taki "prawie mundur" jest trochę jak kostium, który nie może się zdecydować, kim chce być. I właśnie dlatego zamiast siły i rangi pojawia się pewien stylistyczny zgrzyt — dodała.

Według stylistki „inspiracja wojskowym stylem sama w sobie nie jest złym pomysłem, ale wymaga odpowiedniego wyczucia”. — Moda może cytować mundur. Ale kiedy zaczyna go imitować jeden do jednego, łatwo przekroczyć granicę między świadomym kodem a stylizacyjną przebieranką — podsumowuje Ewa Rubasińska-Ianiro.

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