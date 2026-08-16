Nowe informacje ws. wypadku na Węgrzech. Minister zlecił dodatkowe kontrole

Węgierskie służby oceniają, że wypadek polskiego autokaru na autostradzie M3 nastąpił około godziny 1 w nocy z soboty na niedzielę. Do zdarzenia doszło między miejscowościami Mezokeresztes i Emod, a pojazd zmierzał w kierunku miejscowości Nyiregyhazy.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

W autokarze znajdowało się 59 osób. Obaj kierowcy przeżyli, śmierć poniosło 12 osób. Pojazd należał do firmy przewozowej „Michael” i wiózł pielgrzymów.

„Na ten moment wiemy tylko tyle, że autokar jechał z Medżugorie, kierowało nim dwóch doświadczonych kierowców” – informował dziennikarzy właściciel firmy, Tadeusz Dykas.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że wszyscy pasażerowie to polscy obywatele. „7 poszkodowanych w stanie ciężkim lub krytycznym przebywa w szpitalach. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia” – pisał na X.

„Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502. Chwilami może być przeciążona” — zaznaczał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Dodatkowe kontrole autokarów i prośba o zapinanie pasów

W programie „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii” zdarzenie komentował także wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

– Dariusz Klimczak (minister infrastruktury – red.) już zlecił dodatkowe kontrole autokarów, którymi podróżują Polacy zarówno w kraju, jak i wyjeżdżają za granicę. Takie kontrole zresztą Inspekcja Transportu Drogowego realizuje na co dzień – podkreślał Bukowiec.

– Od 23 czerwca 2026 roku trwa akcja „Bezpieczny autokar”. Do połowy lipca inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali ponad 3,5 tysiąca autokarów. Więc cały czas takie kontrole są przeprowadzane – zapewniał.

Raz jeszcze przypomniał o konieczności zapinania pasów w autokarach. – Do tych zasad powinni się odnieść również pasażerowie, dlatego, że oni powinni się zapiąć w pasy bezpieczeństwa. Nie zawsze to jest realizowane. Tutaj również organizatorzy i kierowcy powinni zrozumieć, zwracać na to uwagę, żeby nie doszło do tak tragicznych wypadków skutków tych wypadków, jak na Węgrzech – mówił.

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