TV Republika przeszła samą siebie. „Dogłębna czystka nie zawsze jest dobra”

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3. Polski autokar jadący w stronę Nyiregyhazy zjechał z drogi w rejonie miejscowości Mezokeresztes, wpadł do rowu i przewrócił się.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Na pokładzie znajdowało się 59 obywateli Polski. W wyniku wypadku zginęło 12 osób. Stan 10 kolejnych jest bardzo ciężki, a pięć z nich walczy o życie.

Węgierska policja przekazała, że kierowca autokaru został zatrzymany. Jedną z rozpatrywanych hipotez jest jego zaśnięcie za kierownicą, jednak ta wersja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Według informacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego autokarem wracali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej odwiedzili Bośnię i Hercegowinę.

Po tragedii polskie służby rozpoczęły działania we współpracy z węgierskimi władzami. Radosław Sikorski poinformował, że na miejscu pracują przedstawiciele polskiej służby konsularnej, a resort pozostaje w kontakcie ze stroną węgierską. Polska ambasada uruchomiła również specjalną infolinię dla rodzin i bliskich osób poszkodowanych.

Donald Tusk przekazał, że na Węgry zostanie wysłany specjalny samolot. Na jego pokładzie mają znaleźć się przedstawiciele MSZ oraz służb medycznych. Śledztwo dotyczące wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Skandal w TV Republika. W tle tragedia polskiego autokaru

Tymczasem Telewizja Republika postanowiła wykorzystać tragedię do zbijania własnego kapitału politycznego. W jednym z porannych serwisów informacyjnych (o godzinie 9:25) widzowie mogli usłyszeć, że wypadek autokaru ma poniekąd związek ze zmianą władzy na Węgrzech.

– Dla Polski, dla Węgier i dla innych też nauczką i lekcją, że nie zawsze taka dogłębna czystka wprowadzona w bardzo szybkim tempie jest dobra dla ludzi, dla obywateli. Być może ktoś jest zadowolony, że przepchnął swojego człowieka na to czy na inne stanowiska, ale potem dochodzi do takiej sytuacji jak była na Węgrzech, nie mówimy o wypadku, jak było jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, kiedy w zasadzie nie było wiadomo czy kraj będzie mógł korzystać z energii elektrycznej – tłumaczył komentator.

Następnie stwierdził, że nie dość, że bliska całkowitego zamknięcia pierwsza z historii była elektrownia jądrowa, to wysiadła też wielka elektrownia gazowa, susza w zasadzie wyczyściła wody na Dunaju, no i Węgrzy drżeli o to czy w ogóle będą mogli korzystać z energii elektrycznej.

Chociaż widzowie usłyszeli, że nie chodzi o wypadek, na ekranach przez cały czas pokazywano kadry z tragedii, do której doszło w rejonie miejscowości Mezokeresztes.

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