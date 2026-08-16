Gigantyczny pomnik Matki Boskiej przyciągnie tłumy? „To bezcenna promocja”

W Konotopiu koło Torunia pojawiła się nowa atrakcja, która już przyciąga uwagę całej Polski. W sobotę 15 sierpnia uroczyście odsłonięto monumentalną figurę Matki Boskiej. Pomnik ma około 55,6 metra wysokości i według dostępnych informacji jest najwyższym tego typu pomnikiem w Europie.

Gigantyczny pomnik Matki Boskiej odsłonięty

Za realizacją przedsięwzięcia stoją Roman i Grażyna Karkosikowie. Dla małżeństwa monument ma przede wszystkim osobiste znaczenie. — Ten pomnik to jest podziękowanie, bo mój mąż nie powinien żyć. Tak mówili lekarze, a on żyje. Dzięki modlitwom, dzięki wielu mszom świętym przeżył – stwierdziła Grażyna Karkosik w rozmowie z „Faktem”.

Fundatorzy nie podali, ile dokładnie pochłonęła budowa figury. W przestrzeni publicznej pojawiały się jednak informacje o kwotach sięgających nawet setek milionów złotych. — Nie liczymy pieniędzy. Człowiek odchodzi z tego świata i nic ze sobą nie zabiera. Nie ma dla mnie już takiej wartości pieniądza. Ważne, żeby zostało coś dobrego – podkreśliła Grażyna Karkosik.

Konotopie czeka turystyczny boom?

Gigantyczna figura może zmienić nie tylko krajobraz miejscowości, ale także jej znaczenie na turystycznej mapie regionu. Konotopie liczy niespełna 7 tys. mieszkańców, a lokalne władze już obserwują zainteresowanie nowym obiektem.

Krzysztof Kowalewski, podinspektor ds. kultury, sportu, zdrowia i promowania gminy Kikół, przyznał, że nie ma informacji o biurach pielgrzymkowych organizujących wyjazdy wyłącznie do Konotopia. Docierają do niego jednak sygnały, że miejscowość zaczyna pojawiać się na trasach pielgrzymek.

— Nie będę wychodził przed szereg. Przecież nie jest to pomnik, który upamiętnia wydarzenie historyczne czy bohatera. Szanujemy poglądy wszystkich. Budowa monumentu jest prywatną inicjatywą państwa Karkosików – tłumaczył Kowalewski w rozmowie z Radiem Zet.

Gigantyczna figura Matki Boskiej przyciągnie turystów?

Jednocześnie samorządowiec dostrzega potencjał, jaki może mieć tak charakterystyczny obiekt. — Piramidy w Egipcie pokazują, że charakterystyczne i rozpoznawalne obiekty potrafią stać się impulsem do rozwoju miejscowości. A przecież w dużym stopniu można zakładać, że gigafigura stanie się symbolem regionu. To bezcenna promocja – dodał.

Samo pojawienie się pomnika nie gwarantuje jednak, że Konotopie stanie się popularnym celem pielgrzymek i wycieczek. Zdaniem Adama Mikołajczyka, prezesa Best Place Institute, kluczowe będzie stworzenie wokół niej odpowiedniej infrastruktury.

— Hotele, restauracje, transport lokalny, usługi dodatkowe, w tym przewodnicy, msze specjalne – to wszystko jest do zbudowania. Od tego będzie zależało, czy to chwilowa sensacja czy jednak początek czegoś większego. To faza krytyczna. Potrzebna w niej będzie nie tylko praca samorządu, ale też przedsiębiorców, mieszkańców, touroperatorów i np. lokalnych organizacji pozarządowych – wyliczał.

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