„Trybunał na uchodźstwie” nie naprawi kryzysu. Prawnicy przedstawili inny plan

Prawnicy omówili sytuację w Trybunale Konstytucyjnym w programie „Niepoprawnik” Kanału Zero. Punktem wyjścia była propozycja prof. Wojciecha Sadurskiego, zgodnie z którą nowi sędziowie mogliby rozpocząć działalność poza obecną siedzibą TK.

Krytyka „Trybunału na uchodźstwie”

Matczak i Leśnodorski określili tę koncepcję mianem „Trybunału na uchodźstwie”. Zwrócili uwagę, że alternatywny organ nie miałby prezesa umocowanego w ustawie, a tym samym pojawiłyby się problemy z wyznaczaniem składów orzekających, zwołaniem Zgromadzenia Ogólnego oraz kierowaniem orzeczeń do publikacji.

Ich zdaniem próba ominięcia kryzysu mogłaby doprowadzić do powstania dwóch konkurujących ze sobą instytucji. Leśnodorski przekonywał, że przyjęcie takiej zasady oznaczałoby, iż podobnie możnaby postąpić z innymi urzędami. – Można by zrobić i drugi urząd prezydenta – ocenił Leśnodorski.

Matczak: Ta sytuacja nie jest normalna

Za jeden z głównych problemów TK prawnicy uznali pozycję jego prezesa Bogdana Święczkowskiego. – To nie jest normalne. To jest chore, żeby prezesem największego sądu w Polsce była osoba, która ma tak poważne zarzuty karne – powiedział Matczak. Podkreślił, że z tą opinią powinny się zgodzić osoby wspierające obie strony sporu politycznego w Polsce.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że Święczkowski nie usłyszał zarzutów. We wrześniu 2025 r. prokurator generalny wystąpił o uchylenie mu immunitetu w związku ze śledztwem dotyczącym wykorzystania systemu Pegasus. Zgromadzenie Ogólne TK nie wyraziło na to zgody. Osobno śledczy badają sprawę dodatków mieszkaniowych wypłacanych prokuratorom. Święczkowski odrzuca podejrzenia i przedstawia działania prokuratury jako polityczne.

„Kalendarz i cierpliwość”

– Nasz pomysł nazywa się bardzo prosto: kalendarz i cierpliwość – powiedział Matczak. Zakłada ono obsadzenie kolejnych wakatów zgodnie z obowiązującą procedurą oraz poszukiwanie większości zdolnej do podejmowania decyzji wewnątrz Trybunału.

Sejm wybrał dotychczas siedem nowych osób do TK. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka i Sławomira Patyry. Status pozostałej czwórki, która złożyła ślubowanie w Sejmie bez obecności prezydenta, pozostaje przedmiotem sporu.

We wrześniu kończy się okres zasiadania w TK Justyna Piskorskiego, a w styczniu 2027 r. Jarosława Wyrembaka. Status obu jest kwestionowany w związku z kryzysem dotyczącym tak zwanych sędziów dublerów. Zdaniem prawników wybór ich następców może zmienić układ sił i umożliwić rozwiązanie problemu Święczkowskiego zgodnie z procedurami. Taki scenariusz zależy jednak również od decyzji prezydenta oraz postawy obecnych członków Trybunału.

Czytaj też:

Gromy na Tuska po zapowiedzi ws. Trybunału Konstytucyjnego. Prezes NRA reaguje Czytaj też:

Tak Tusk chce uzdrowić TK. Byli prezesi reagują. „To nie jest dobry pomysł”