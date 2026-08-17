Awantura dziennikarzy w programie na żywo. „Nie drzyj się”, „Ziemniaki gniją”

Agnieszka Gozdyra i Grzegorz Jankowski starli się na antenie programu „Z drugiej strony” w Polsat News. Punktem zapalnym stało się pytanie widza dotyczące stosunku Polaków do dalszej pomocy Ukrainie. Jankowski odczytał wiadomość, w której widz pytał, czy Gozdyra „czuje nastroje społeczne”, skoro (jak twierdził autor pytania) 60 proc. ankietowanych nie popiera pomocy dla Ukrainy. Dziennikarka zaczęła odpowiadać, zarzucając podobnym wypowiedziom podsycanie niechęci do Ukraińców.

– Więcej szczucia, więcej opowiadania, że przez Ukraińców nie można się dostać do... – mówiła, ale nie zdążyła dokończyć zdania. Jankowski jej przerwał.

„Nie drzyj się”. Ostra wymiana zdań w Polsacie

– O nie, nie, nie. Totalna niezgoda. Wiedziałem, że Agnieszka powie, że to „szczucie” – odpowiedział dziennikarz. Zarzucił Gozdyrze, że próbuje przekonywać ludzi, iż o pewnych sprawach nie wolno mówić, bo zostaną uznane za szczucie.

Dyskusja szybko stała się coraz bardziej emocjonalna. Gozdyra zwróciła się do kolegi słowami: „Nie drzyj się”, jednak Jankowski kontynuował. Stwierdził, że dziennikarka pochodzi z Warszawy, a następnie ironicznie nazwał jej opinię „prawdą objawioną”.

– Przestań uprawiać swoje manipulacje – odpowiedziała Gozdyra. Spór przeniósł się na sposób przedstawiania społecznych nastrojów.

Gozdyra do Jankowskiego: „Jesteś takim populistą, że ziemniaki gniją”

Najmocniejsze słowa padły pod koniec wymiany zdań.

– Grzesiek, jesteś takim populistą, że ziemniaki gniją w piwnicy – powiedziała Gozdyra do Jankowskiego.

Dziennikarka zarzuciła mu, że na podstawie jednej zasłyszanej historii buduje obraz całego społeczeństwa. Podkreśliła, że nawet jeśli pojedyncza opowieść jest prawdziwa, nie może automatycznie służyć do formułowania ogólnych wniosków dotyczących wszystkich Polaków.

– Tak się nie robi – podsumowała Gozdyra.

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