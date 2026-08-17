Żałoba narodowa po tragedii na Węgrzech? Rząd czeka na „impuls” od Nawrockiego

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. W wypadku autokaru z polskimi turystami zginęło 12 osób, a dziesięć jest w stanie bardzo ciężkim. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy.

Wypadek polskiego autokaru. Pałac Prezydencki rozważa ogłoszenie żałoby narodowej

Według nieoficjalnych informacji WP urzędnicy prezydenta Karola Nawrockiego analizują przepisy oraz wcześniejsze przypadki wprowadzania żałoby narodowej. Decyzja jeszcze nie zapadła, ponieważ wciąż spływają informacje o ofiarach i rannych. Rozmówca z otoczenia prezydenta wskazał, że decyzja mogłaby zostać podjęta w ciągu dwóch lub trzech dni. Innym rozważanym terminem jest sprowadzenie ciał ofiar do Polski albo dzień pogrzebów.

Jako możliwą analogię Pałac analizuje katastrofę polskiego autokaru pod Grenoble w 2007 r. Zginęło wówczas 26 osób, a prezydent Lech Kaczyński ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Zgodnie z ustawą decyzję o żałobie narodowej podejmuje prezydent w drodze rozporządzenia, określając jej przyczynę i czas trwania. Ponieważ nie należy to do osobistych prerogatyw głowy państwa, konieczna będzie kontrasygnata premiera. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów temat nie był dotąd omawiany. Jeden ze współpracowników Donalda Tuska przekazał, że ewentualny impuls powinien wyjść od prezydenta.

Rząd organizuje powrót rannych do Polski

Władze skupiają się na pomocy poszkodowanym w wypadku, rodzinom ofiar i współpracy ze stroną węgierską. Na Węgry wysłano samolot z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. W pierwszej kolejności do kraju ma wrócić około 20 rannych, których stan na to pozwala. Do dyspozycji są wojskowa CASA i samolot zabezpieczenia medycznego. Termin transportu pozostałych osób będzie zależał od decyzji węgierskich lekarzy.

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