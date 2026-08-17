Awantura o festiwal, Stanowski grozi pozwem. „Dopiero dowiedzieliśmy się o waszym istnieniu”

All Inclusive Film Festival wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że „po długich rozmowach zdecydowało się zrezygnować z zaplanowanej dyskusji z Natalią Broniarczyk ‘Czy da się rozmawiać o aborcji bez emocji?’”. „W ciągu ostatniego tygodnia doświadczyliśmy wzmożonego kontaktu ze strony Kanału Zero. Redakcja kierowała pytania i prośby o komentarz, nie informując nas o celu ani kontekście prowadzonych działań” – zaznaczono.

„Jednocześnie kontaktowała się bezpośrednio z naszymi patronami i partnerami, co wymagało każdorazowego wyjaśniania sytuacji i koordynowania odpowiedzi. W tym samym czasie pojawiła się informacja o planowanym materiale reporterskim dotyczącym AIFF, a także propozycja wprowadzenia kontrgłosu do jednej z festiwalowych debat” – podkreślono w dalszej części komunikatu.

All Inclusive Film Festival odwołało panel o aborcji, wini Kanał Zero. Krzysztof Stanowski zabrał głos

„Słuchajcie, jak nie chcecie organizować festiwalu to po prostu nie organizujcie, ale nie zwalajcie winy na Kanał Zero. W redakcji dopiero dowiedzieliśmy się o waszym istnieniu, gdy przeczytaliśmy, że rzekomo wam szkodzimy. A tytuł panelu brzmi całkiem sensownie. Ja bym robił” – skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski. Swój udział w panelu w rozmowie o manosferze odwołała także Patrycja Wieczorkiewicz. Jako powód podała presję, którą miał wywierać Kanał Zero.

Wieczorkiewicz mówiła w nagraniu, że „mały nadmorski festiwal został zastraszony i wymuszono na nim odwołanie dyskusji o aborcji”. Przekonywała, że „organizatorki były nękane i domagano się od nich, aby dokooptować do panelu Stanowskiego, bo inaczej Kanał Zero użyje swojej machiny propagandowej, by sabotować panel”. Miałoby do tego dojść przez udział w dyskusji z publiczności. Padły zarzuty, że medium Stanowskiego miałoby ściągnąć ataki na AIFF.

Panelistka solidaryzuje się z organizatorami AIFF

Wieczorkiewicz tłumaczyła, dlaczego organizatorzy ulegli presji. Oceniła, że podjęta decyzja jest „fatalna”. – W obawie o przyszłość kina i o bezpieczeństwo uczestników festiwalu, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że Stanowski i spółka zrobiliby tam straszny syf. Tak czy inaczej jest to bardzo niebezpieczny precedens – mówiła. Wspomniała również o „nękaniu organizatorów innych podobnych wydarzeń oraz cenzurze debaty publicznej”.

„Pani nagra jeszcze jeden film, że to wszystko kłamstwa, Kanał Zero nikogo nie zastraszał, bo Kanał Zero w ogóle nie interesuje się waszym festiwalem, ja nie domagałem się występu w żadnej debacie (no serio, wolałbym w tym czasie kwiaty podlewać), generalnie zmyśliła Pani całą historię, no albo do przeprosin zmusi Panią sąd” – zareagował Stanowski. Wieczorkiewicz zarzuciła założycielowi Kanału Zero, że „postanowił ją osobiście zaszczuć”. Dodała, że powołała się na oświadczenie AIFF.

Patrycja Wieczorkiewicz odpowiada kontrpozwem. „Myślałam, że odpuszczę”

„Nigdzie nie twierdziłam, że Stanowski osobiście się w tą sprawę angażował, tylko że ze strony Kanału Zero padła m.in. propozycja, by dokoptować Stanowskiego do panelu o aborcji (albo przyjadą na miejsce jako publiczność)” – wyjaśniała Wieczorkiewicz. Na koniec podkreśliła, że nie odpuści i sama pozwie założyciela Kanału Zero za to w jego medium miano powtarzać, jakoby Wieczorkiewicz została zgwałcona, co nie miało miejsca. „Pomylił mnie pan z inną osobą” – podsumowała.

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