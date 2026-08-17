Pod wpływem alkoholu pobił medyków, grozi mu 4,5 roku więzienia. „Niedopuszczalna agresja”

Około północy w nocy z soboty 15 sierpnia na niedzielę zespół ratownictwa medycznego szpitala w Jarocinie (woj. wielkopolskie) skierowano do mężczyzny, który doznał urazu po upadku ze schodów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia poszkodowany został przetransportowany do karetki, gdzie zaczęto mu udzielać pomocy przed przewiezieniem go do szpitala. Działania ratowników były utrudnione z uwagi na zachowanie 43-latka, który wyzywał oraz obrażał przedstawicieli służby zdrowia.

Napastnik wszedł również do ambulansu. 43-latek zachowywał się agresywnie, utrudniał ratownikom udzielanie pomocy, a w końcu zaczął medyków uderzać pięściami po całym ciele. Zdecydowano się wezwać policję. Napastnik stawiał opór, ale udało się go wyciągnąć z karetki. Agresor został przetransportowany na komendę. Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy trzeźwości 43-latka okazało się, że mężczyzna ma ponad dwa promile alkoholu we krwi.

Jarocin. Agresywny 43-latek zaatakował ratowników medycznych

Napastnik po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz naruszenia nietykalności cielesnej obu przedstawicieli służby zdrowia, powodując u nich obrażenia ciała powyżej i poniżej tygodnia. Grozi za to do trzech lat więzienia. Agresor swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wybryku chuligańskiego. Chodzi o działanie publiczne i bez powodu z rażącym naruszeniem porządku prawnego

Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 4,5 roku. 43-latek przyznał się do winy. Policja podsumowała, że „agresja wobec osób niosących pomoc jest nie tylko niedopuszczalna, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu i może opóźnić udzielenie pomocy potrzebującym”.

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