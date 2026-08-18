Tak argumentują kandydaturę na sędziego TK. „Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa”
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Tak argumentują kandydaturę na sędziego TK. „Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa”

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Budynek Trybunału Konstytucyjnego
Budynek Trybunału Konstytucyjnego Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Posłowie KO zgłosili Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na stronie Sejmu pojawiły się szczegóły, m.in. uzasadnienie tej decyzji.

Kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego otrzymała na stronie Sejmu numer druku. Pismo zostało złożone w piątek 14 sierpnia przez grupę posłów KO. W poniedziałek skierowano je do zaopiniowania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W dokumencie zaprezentowano dane o byłym ministrze ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W uzasadnieniu podkreślono z kolei, że „doświadczenie zawodowe Berka obejmuje trzy zasadnicze filary”.

Pierwszy z nich to działalność akademicka. Kandydat na sędziego TK jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W piśmie zaznaczono, że „obszar zainteresowań naukowych Berka obejmuje w szczególności prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, teorię dobrego rządzenia, ale także kwestie procesu prawotwórczego, teorię legislacji, kontrolę państwową i finanse publiczne”.

Posłowie KO zgłosili Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Znamy szczegóły

Tym zagadnieniom poświęcone są jego publikacje. Jak czytamy „drugi filar związany jest z wykonywaniem zawodu radcy prawnego”. W uzasadnieniu wyjaśniono, że „Berek jest radcą prawnym czynnie wykonującym zawód od 25 lat, który jest też zaangażowany w funkcjonowanie samorządu zawodowego radców prawnych – jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz, wspierał jako ekspert Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych”.

Ostatni aspekt związany z kandydaturą do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy „pełnienia szeregu różnych funkcji i zajmowania kolejno różnych stanowisk związanych z tworzeniem prawa oraz jego stosowaniem”. Jak tłumaczono „większość z nich sprawowana była w urzędach obsługujących organy władzy publicznej albo w ramach ich funkcjonowania”.

Chwalą Macieja Berka. „Prezentuje wszystkie te cechy”

Przypomniano również, że „przywrócenie prawidłowego, zgodnego z Konstytucją funkcjonowania TK, jest zadaniem o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania państwa”. We fragmencie uzasadnienia podsumowano, że „wykonanie tego zadania wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej, ale także szerszego doświadczenia i kompetencji”. Zakończono, że „Berek prezentuje wszystkie te cechy”.

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Źródło: WPROST.pl / sejm.gov.pl