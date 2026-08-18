Tak argumentują kandydaturę na sędziego TK. „Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa”

Kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego otrzymała na stronie Sejmu numer druku. Pismo zostało złożone w piątek 14 sierpnia przez grupę posłów KO. W poniedziałek skierowano je do zaopiniowania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W dokumencie zaprezentowano dane o byłym ministrze ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W uzasadnieniu podkreślono z kolei, że „doświadczenie zawodowe Berka obejmuje trzy zasadnicze filary”.

Pierwszy z nich to działalność akademicka. Kandydat na sędziego TK jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W piśmie zaznaczono, że „obszar zainteresowań naukowych Berka obejmuje w szczególności prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, teorię dobrego rządzenia, ale także kwestie procesu prawotwórczego, teorię legislacji, kontrolę państwową i finanse publiczne”.

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Tym zagadnieniom poświęcone są jego publikacje. Jak czytamy „drugi filar związany jest z wykonywaniem zawodu radcy prawnego”. W uzasadnieniu wyjaśniono, że „Berek jest radcą prawnym czynnie wykonującym zawód od 25 lat, który jest też zaangażowany w funkcjonowanie samorządu zawodowego radców prawnych – jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz, wspierał jako ekspert Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych”.

Ostatni aspekt związany z kandydaturą do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy „pełnienia szeregu różnych funkcji i zajmowania kolejno różnych stanowisk związanych z tworzeniem prawa oraz jego stosowaniem”. Jak tłumaczono „większość z nich sprawowana była w urzędach obsługujących organy władzy publicznej albo w ramach ich funkcjonowania”.

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Przypomniano również, że „przywrócenie prawidłowego, zgodnego z Konstytucją funkcjonowania TK, jest zadaniem o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania państwa”. We fragmencie uzasadnienia podsumowano, że „wykonanie tego zadania wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej, ale także szerszego doświadczenia i kompetencji”. Zakończono, że „Berek prezentuje wszystkie te cechy”.

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