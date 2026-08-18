Myśleli, że zbrodnia ujdzie im na sucho. Przełom w sprawie sprzed 26 lat

Anna K. i Marta Sz., uczennice szkoły średniej, zaginęły 6 sierpnia 2000 roku w Radzyminie. Nastolatki bawiły się ze znajomymi na festynie. Około godz. 23 miały spotkać się z rodzicami i wrócić do domów, jednak nie pojawiły się w umówionym miejscu. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, ale nie przyniosły one odpowiedzi na pytanie, co stało się z dziewczynami. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Postępowanie dotyczące pozbawienia wolności nastolatek i ich możliwego zabójstwa zostało ponad 20 lat temu umorzone.

Przełom po latach. Policjanci z Archiwum X odtworzyli przebieg wydarzeń

Do sprawy wrócili funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, określanego jako stołeczne „Archiwum X”. Przełom nastąpił dwa lata temu, gdy śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń podczas festynu.

Zebrany materiał pozwolił przedstawić zarzuty trzem mężczyznom. Dwaj z nich mieli przebywać z Anną i Martą w dniu zaginięcia i – według ustaleń śledczych – byli ostatnimi osobami, które widziały nastolatki żywe. Trzeci podejrzany odbywał już karę więzienia za podobne przestępstwa.

Akt oskarżenia po 26 latach. Dwóm mężczyznom grozi dożywocie

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że śledztwo prowadzone we współpracy z Prokuraturą Krajową zostało zakończone. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. Prokuratura oskarżyła obu mężczyzn o zabójstwo Anny K. i Marty Sz. w związku z wielokrotnym zbiorowym zgwałceniem. Tomasz T. ma odpowiadać w warunkach recydywy, ponieważ wcześniej odpowiadał za napad połączony ze zbiorowym zgwałceniem. Krzysztofowi R. zarzucono dodatkowo posiadanie znacznej ilości kokainy.

Obu oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku trzeciego podejrzanego, już odsiadującego kary za podobne zbrodnie, zgromadzone dowody nie dały podstaw do skierowania aktu oskarżenia.

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