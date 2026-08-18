Pierwsza dama z lepszym wynikiem niż prezydent. Polacy ocenili Martę Nawrocką

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż dla „Super Expressu”, w którym zapytano ankietowanych, jak oceniają dotychczasową aktywność żony prezydenta.

Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką w roli pierwszej damy? Wyniki sondażu

Badanie wykazało, że według 64 proc. respondentów pierwsza dama dobrze sprawuje swoje obowiązki. Z kolei 36 proc. ankietowanych uznało, że źle ocenia miniony rok Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy. Badanie zostało przeprowadzone od 7 do 8 sierpnia wśród 1022 dorosłych Polaków.

Przypomnijmy, od początku kadencji Marta Nawrocka bierze udział w wielu wydarzeniach, koncentruje się też na przeciwdziałaniu przemocy w sieci. Wyszła też z inicjatywą założenia fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”, która ma wspierać inicjatywy społeczne, edukacyjne, kulturalne i dobroczynne. Pierwsza dama spotyka się również z seniorami, organizacjami społecznymi, a także wolontariuszami. Jesienią ma z kolei zorganizować w Warszawie międzynarodowe spotkanie poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci.

Jak Polacy oceniają prezydenta? Nawrocki z gorszym wynikiem niż pierwsza dama

Kilka dni wcześniej Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zapytał Polaków, jak oceniają pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wówczas 47 proc. osób uznało, że dobrze. Przeciwnego zdania było 43 proc., a 10 proc. uznało, że „nie ma zdania” w tej sprawie. Oznacza to, że polityk był gorzej oceniany niż pierwsza dama.

Doktor Bartłomiej Machnik, politolog z UKSW w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że lepszy wynik Marty Nawrockiej może wynikać z tego, że „nie ma takiego poziomu odpowiedzialności, który budziłby negatywne emocje”.

Z kolei według badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski prezydent ma największe szanse, „aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy”. Takiego zdania jest 54,4 proc. badanych.

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