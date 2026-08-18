Stanowski spełnił obietnicę po awanturze o festiwal. „Przekroczono granicę dopuszczalnej krytyki”

Krzysztof Stanowski opublikował w mediach społecznościowych przedsądowe pismo do organizatorów All Inclusive Film Festival. Wezwano w nim do „natychmiastowego zaniechania naruszania dobrego imienia, renomy i wiarygodności” Kanału Zero oraz „usunięcia skutków dokonanego naruszenia”, które zamieszono w oświadczeniu na stronie AIFF. W wezwaniu czytamy, że „spółka nigdy nie kontaktowała się z organizatorami festiwalu, jego patronami ani partnerami”.

„Tym samym trudno uznać, aby jakikolwiek kontakt z jej strony miał charakter agresywny, zastraszający, nękający lub komukolwiek zagrażający. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że pomiędzy Kanałem Zero S.A. a Fundacją Kina Żeglarz nie istniała żadna relacja gospodarcza, marketingowa ani PR-owa” – brzmi fragment pisma. W wezwaniu zaznaczono, że komunikat świadczy o „organizacyjnym obciążeniu” festiwalu w co został wplątany Kanał Zero.

Odwołany panel o aborcji. Krzysztof Stanowski o piśmie do organizatorów All Inclusive Film Festival

Pełnomocniczka Stanowskiego zwróciła uwagę, że zarzuty nie są sformułowane bezpośrednio, tylko przez „następstwo zdań, związek przyczynowy i niedopowiedzenie”. W piśmie „stanowczo zaprzeczono, że Kanał Zero lub osoby działające w jej imieniu stawiały ultimatum organizatorom festiwalu, prowadziły jakikolwiek kontakt w sposób agresywny albo uporczywie naruszający ich spokój, czy zapowiadały zakłócenie lub sabotaż wydarzenia”.

Zdementowano też, że „tworzyły zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego uczestników, albo uzależniały odstąpienie od publikacji materiału od zmiany programu festiwalu”. Padło zapewnienie, że „żadne z tych zachowań nie miało miejsca, bo spółka nigdy nie kontaktowała się z fundacją”. W wezwaniu oceniono, że „przekroczono granicę dopuszczalnej krytyki”. Kanał Zero domaga się usunięcia oświadczenia i opublikowania przeprosin. Inaczej sprawa trafi do sądu.

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