Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego. „Służby innych państw potwierdziły te informacje”

18 sierpnia przed posiedzeniem rządu Donald Tusk odniósł się do ostatnich informacji dotyczących prawdopodobnego miejsca pobytu polityka PiS-u. Przypomnijmy, według doniesień prokuratury były wiceminister sprawiedliwości miał przebywać na terenie Naddniestrza. Te informacje potwierdził teraz szef rządu.

Gdzie jest Romanowski? Tusk potwierdził spekulacje

– Ponieważ pojawiło się dużo dezinformacji i spekulacji w sprawie pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu, mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99 proc. w Naddniestrzu, w Tyraspolu – przekazał we wtorek premier.

Jak dodał, „ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat pana Romanowskiego, ale i całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dziś ich kryje”.

Prokuratura zdecydowała ws. wniosku Romanowskiego o list żelazny

18 sierpnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że w piśmie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie prokurator zajął stanowisko w sprawie wniosku Marcina Romanowskiego o udzielenie listu żelaznego. Jak przekazano, brak jest podstaw do jego uwzględniania.

Zwrócono uwagę, że nie ma stuprocentowej pewności, że polityk PiS-u przebywa w Naddniestrzu, a także, że „dotychczasowa postawa procesowa Marcina Romanowskiego nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego” .

„Prokurator zwrócił się również do właściwych organów Rumunii i Mołdawii o ustalenie, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz, czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza” – dodano.

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