Tusk zwrócił się do Nawrockiego. „Mam jedną prośbę. Na miłość Boga, panie prezydencie”

Donald Tusk zabrał głos przed posiedzeniem rządu. Premier ujawnił, że Rada Ministrów przyjmie ustawę, zgodnie z którą „radykalnie przyspieszony zostanie proces przygotowania oraz realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, które mają bezpośredni wpływ na obronność, bezpieczeństwo oraz gospodarkę Polski”. Tusk wyjaśniał, „że chodzi tu o radykalne ułatwienia i zmianę rutyn administracyjnych”. Szef rządu zastrzegł, że „ta ustawa dotyczy konkretnych projektów”.

Propozycje przygotował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. – To budowa drogi krajowej numer siedem od ulicy Morskiej do publicznego terminalu promowego w porcie morskim w Gdyni – zaczął Tusk. – Są także inne inwestycje z zakresu gospodarki morskiej na tej liście. To jest rozbudowa portu zewnętrznego w porcie morskim Świnoujściu oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp od strony morza do portu morskiego w Świnoujściu, przylądek Pomerania – wyjaśniał premier.

Rząd przyjmie ustawę ws. przyśpieszenia inwestycji. Premier wymieniał propozycje z listy

– Budowa portu zewnętrznego w porcie morskim w Gdyni oraz budowa i rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego w Gdyni – wymieniał szef rządu. Kolejny punkt to „budowa infrastruktury stacyjno-przeładunkowej na wyspie portowej wraz z przeprawą kolejowo-drogową przez Martwą Wisłę i nowy odcinek linii kolejowej wokół rafinerii i włączenie jej do istniejącej linii kolejowej nr 226 do stacji Gdańsk-Olsztynka”.

Przyśpieszone zostaną też inwestycje kolejowe, związane z gospodarką morską na trasie Szczecin – Świnoujście, Wrocław – Szczecin, Chorzów – Batory, Tczew, Warszawa – Gdańsk, Nowa Wieś Wielka – Gdynia. Przyspieszone zostaną również inwestycje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio polskiego programu jądrowego i elektrowni. – To jest m.in. infrastruktura hydrotechniczna w granicach pasa technicznego na obszarze gmin Choczewo lub Krokowa oraz na obszarach morskich RP – mówił Tusk.

Tusk z jasnym przesłaniem do Nawrockiego. „Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad”

Premier podkreślił, że lista jest dłuższa, ale na tym się zatrzyma. – Mam jedną prośbę. Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki – apelował Tusk.

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