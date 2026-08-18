Czy koalicja Tuska zasługuje na drugą kadencję? Polacy odpowiedzieli

Wybory parlamentarne zaplanowane na jesień 2027 roku zdecydują, czy partie tworzące obecny rząd utrzymają władzę na następne cztery lata. Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu pokazuje, jak Polacy oceniają taki scenariusz po dotychczasowych działaniach gabinetu Donalda Tuska. Respondentów zapytano wprost, czy obecna koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 39,6 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 47,4 proc. badanych.

Sondaż przed wyborami w 2027 roku. Przewaga odpowiedzi „nie”

Przeciwników pozostania obecnej koalicji u władzy jest zatem o 7,8 pkt proc. więcej niż zwolenników jej drugiej kadencji. Wynik sondażu może być sygnałem ostrzegawczym dla rządzących, choć do wyborów pozostał jeszcze ponad rok i poparcie dla poszczególnych ugrupowań może się zmienić.

Badanie nie rozstrzyga, jaki rząd powstałby po wyborach. Możliwa jest zarówno kontynuacja obecnej koalicji, przejęcie władzy przez dzisiejszą opozycję, jak i utworzenie nowej większości złożonej z partii należących obecnie do różnych obozów.

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Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliło 12,8 proc. respondentów. Oznacza to, że blisko co ósmy uczestnik badania nie potrafił ocenić, czy dotychczasowe działania rządu uzasadniają powierzenie obecnej koalicji władzy na kolejną kadencję.

Badanie zostało zrealizowane przez platformę UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 14–16 sierpnia 2026 roku. Zastosowano metodę CAWI, czyli ankiety internetowe wspomagane komputerowo. W sondażu uczestniczyło 1011 mieszkańców Polski. Pytanie dotyczyło oceny obecnego rządu i tego, czy koalicja (biorąc pod uwagę jej dotychczasowe działania) zasługuje na następne cztery lata sprawowania władzy.

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