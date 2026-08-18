Wypadek na Węgrzech. Sąd zdecydował ws. kierowcy, który wiózł pielgrzymów z Polski

W nocy z soboty na niedzielę, na autostradzie M3 na Węgrzech, miał miejsce wstrząsający wypadek autokaru. Znajdowali się w nim pielgrzymi z Polski – wracali z Medjugorie (Bośnia i Hercegowina), gdzie mają mieć miejsce objawienia Matki Boskiej (nieuznawane przez Kościół katolicki).

Sąd w Miszkolcu dzisiaj po południu (czyli we wtorek – 18 sierpnia) decydował w sprawie aresztu dla kierowcy. Postanowiono, że spędzi on w miejscu odosobnienia 30 dni – poinformowała stacja Polsat News.

Wypadek na Węgrzech. Autokarem podróżowało 57 pielgrzymów z Polski

Przypomnijmy – w pojeździe znajdowało się łącznie 59 osób, w tym 57 to pielgrzymi, którzy powracali z Medjugorie, gdzie mają mieć miejsce cuda. Na Górze Objawień (wzgórze Podbrdo) grupa młodych miała dekady temu zobaczyć Matkę Bożą i otrzymać od niej liczne wskazówki m.in. o przyszłości świata. Część z nich – Vicka Ivanković-Mijatović, Ivan Dragićević i Marija Pavlović-Lunetti – mają codziennie z nią rozmawiać.

Właśnie w to „święte” miejsce udali się pielgrzymi, którzy z 15 na 16 sierpnia wracali przez Węgry do Polski.



Według najnowszych ustaleń w szpitalach na terenie Węgier przebywa obecnie 18 osób poszkodowanych (dwie z nich znajdują się w stanie ciężkim). Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to 12 mieszkańców Podkarpacia.

21 osób wróciło już na Podkarpacie

Władze Warszawy wysłały do Debreczyna specjalny samolot rządowy – po pielgrzymów . W poniedziałek (17 sierpnia) wieczorem maszyna lądowała na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce (Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów) – na jej pokładzie znajdowało się 21 osób.

Pięcioro poszkodowanych umieszczono w placówkach medycznych na terenie stolicy Podkarpacia (na oddziałach chirurgii ogólnej i ortopedii) – informowały władze regionu.

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