Obrońca Romanowskiego chce przesłuchania Tuska: W obu przypadkach nieocenione wsparcie

We wtorek 18 sierpnia premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu wypowiadał się na temat miejsca polityka PiS Marcina Romanowskiego.

Tusk wie, gdzie jest Romanowski? Jest wniosek o przesłuchanie premiera

– Ponieważ pojawiło się dużo dezinformacji i spekulacji w sprawie pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu, mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99 proc. w Naddniestrzu, w Tyraspolu – oznajmił.

– Ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat pana Romanowskiego, ale i całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dziś ich kryje – dodawał szef rządu. Na jego słowa zareagował prawnik polityka PiS, Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

„W związku ze złożonym przez Marcina Romanowskiego wnioskiem o wydanie mu listu żelaznego, a także złożonym przeze mnie wnioskiem o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec mojego Klienta, składam do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach wniosek o przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka” – informował na X.

Prawnik Romanowskiego: Zeznania Tuska będą kluczowe

„W dzisiejszym komunikacie Prokuratura Krajowa stwierdza, że nie ma wiedzy czy Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu i podjęła szereg czynności dowodowych, aby to ustalić, wątpiąc w jego oświadczenie. Jednocześnie pan premier Donald Tusk potwierdza, że dysponuje wiedzą dotyczącą miejsca pobytu mojego Klienta, a co za tym idzie jego depozycje – jako szefa rządu – będą kluczowe w zakresie potwierdzenia czy Marcin Romanowski przebywa na terytorium UE czy nie” – argumentował dalej.

„Warunkiem uchylenia ENA jest stwierdzenie, że osoba poszukiwana na terytorium UE nie przebywa” – przypomniał Lewandowski. „List żelazny może być przez Sąd Okręgowy wydany w sytuacji, w której nie ma prawnej możliwości sprowadzenia osoby poszukiwanej do Polski. W obu przypadkach oświadczenie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska jest nieocenionym wsparciem dla mojego Mandata i jest istotnym dowodem!” – podkreślał.

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