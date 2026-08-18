Porażająca liczba śniętych ryb. „Wody Polskie” wprowadziły zakaz

We wtorek Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opublikowało ważny komunikat prasowy.

„W związku ze wzrostem liczebności Prymnesium parvum (tzw. złotej algi) w Kanale Gliwickim – oraz w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się P. parvum (...) na kolejne odcinki Kanału Gliwickiego – od 18 sierpnia (...) do odwołania zamykamy dla żeglugi V sekcję cieku” – poinformowali przedstawiciele RZGW.

Śląsk. W Kanale Gliwickim wstrzymano przepływ wód. Pływają w nich śnięte ryby

Jak podało radio RMF FM, w trakcie kontroli w IV, V i VI sekcji kanału z wody wyłowiono ponad 200 kg śniętych ryb. Łącznie, od soboty (15 sierpnia), oznacza to ok. 1,2 t dryfujących sandaczy (Sander lucioperca), leszczy (Abramis brama), karpi (Cyprinus carpio) czy karasi (Carassius carassius).

By powstrzymać dalszy rozwój i rozprzestrzenianie się złotej algi, zdecydowano o „zatrzymaniu przepływu wód w dół z V i VI sekcji” – podała redakcja rozgłośni.

RMF przypomniała też o zakazie, który 17 sierpnia wprowadził wojewoda śląski – Marek Wójcik. Dotyczy on korzystania z VI sekcji Kanału Gliwickiego i obejmuje m.in. picie wody, wchodzenie do niej, kąpiel, połów ryb i ich spożywanie.

Ministerstwo klimatu i środowiska – powołując się na poniedziałkowe badania – informowało, że stężenie złotej algi w Odrze to ok. 550 mln komórek na 1 l rzeki. To oznacza najwyższy – trzeci – stopień zagrożenia zakwitem (norma wynosi poniżej 1 mln).

Czym są złote algi?

P. parvum to haptofity odpowiedzialne za powstawanie toksycznych zakwitów, które trują ryby. Mają bardzo małe rozmiary, przez co ciężko dostrzec je gołym okiem.

Są zabójcze dla organizmów oddychających skrzelami – a więc nie tylko ryb, ale także m.in. dla kijanek (postać larwalna Amphibia – płazów).