Iskrzy na linii Donald Tusk – Karol Nawrocki. „Prawie rok spóźnienia”

We wtorek 18 sierpnia przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk zapowiedział, że zostanie przyjęty projekt ustawy, radykalnie przyspieszający proces przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, które mają wpływ na obronność i gospodarkę Polski.

– Budowa drogi krajowej nr 7 do Portu Morskiego w Gdyni, budowa portu zewnętrznego w Gdyni, rozbudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu, budowa Przylądka Pomerania, rozbudowa sieci kolejowej wokół portów – to niektóre z inwestycji, które radykalnie przyspieszą – wskazywał szef polskiego rządu.

Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego. Jest kontra z Pałacu Prezydenckiego

W dalszej części wypowiedzi premier zaapelował do Karola Nawrockiego. – Mam jedną prośbę. Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje – powiedział Donald Tusk.

Do tych słów odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP. „Donald Tusk przeszedł dziś samego siebie” – rozpoczął wpis na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Na posiedzeniu rządu zaapelował do Prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował rozwiązań dotyczących m.in. portu zewnętrznego w Gdyni, rozwoju portu w Świnoujściu i dróg prowadzących do portów Trójmiasta. Tylko, że Karol Nawrocki zaproponował te strategiczne inwestycje już 17 października 2025 roku w projekcie »Tak! Dla Polskich Portów«” – napisał Paweł Szefernaker.

Jak dodał, prezydencka inicjatywa przez miesiące czekała w Sejmie, a dzisiaj rząd „przedstawia podobne rozwiązania jako własne”. „Prawie rok spóźnienia. W Sejmie blokują, na rządzie kopiują” – zakończył wpis współpracownik głowy państwa.

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