Iskrzy na linii Donald Tusk – Karol Nawrocki. „Prawie rok spóźnienia”
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Iskrzy na linii Donald Tusk – Karol Nawrocki. „Prawie rok spóźnienia”

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Donald Tusk i Karol Nawrocki
Donald Tusk i Karol Nawrocki Źródło: PAP / Piotr Nowak / Leszek Szymański
Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego o to, aby nie wetował ustawy, która ma przyspieszyć realizację kluczowych inwestycji. Premier nie musiał długo czekać na reakcję szefa Gabinetu Prezydenta RP.

We wtorek 18 sierpnia przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk zapowiedział, że zostanie przyjęty projekt ustawy, radykalnie przyspieszający proces przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, które mają wpływ na obronność i gospodarkę Polski.

– Budowa drogi krajowej nr 7 do Portu Morskiego w Gdyni, budowa portu zewnętrznego w Gdyni, rozbudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu, budowa Przylądka Pomerania, rozbudowa sieci kolejowej wokół portów – to niektóre z inwestycji, które radykalnie przyspieszą – wskazywał szef polskiego rządu.

Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego. Jest kontra z Pałacu Prezydenckiego

W dalszej części wypowiedzi premier zaapelował do Karola Nawrockiego. – Mam jedną prośbę. Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje – powiedział Donald Tusk.

Do tych słów odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP. „Donald Tusk przeszedł dziś samego siebie” – rozpoczął wpis na portalu X (dawnym Twitterze – red.). „Na posiedzeniu rządu zaapelował do Prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował rozwiązań dotyczących m.in. portu zewnętrznego w Gdyni, rozwoju portu w Świnoujściu i dróg prowadzących do portów Trójmiasta. Tylko, że Karol Nawrocki zaproponował te strategiczne inwestycje już 17 października 2025 roku w projekcie »Tak! Dla Polskich Portów«” – napisał Paweł Szefernaker.

Jak dodał, prezydencka inicjatywa przez miesiące czekała w Sejmie, a dzisiaj rząd „przedstawia podobne rozwiązania jako własne”. „Prawie rok spóźnienia. W Sejmie blokują, na rządzie kopiują” – zakończył wpis współpracownik głowy państwa.

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Źródło: WPROST.pl / X